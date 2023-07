Il team di WhatsApp lavora costantemente per cercare di migliorare l’esperienza offerta dalla sua piattaforma di messaggistica istantanea.

Ora WhatsApp sta lavorando su una funzionalità inedita che permette di filtrare le conversazioni direttamente all’interno dell’elenco chat.

L’aggiornamento beta 2.23.14.17 dell’app WhatsApp per Android rivela che la società sta sviluppando un nuovo strumento che permette agli utenti di filtrare le loro conversazioni con facilità.

Al momento WhatsApp ha in programma di introdurre tre filtri nella parte superiore dell’elenco delle chat, i quali prenderanno il posto delle schede che recentemente sono state rimpiazzate dalla nuova barra di navigazione in basso.

I nuovi pulsanti permettono di filtrare in base ai messaggi non letti, alle conversazioni personali e a quelle di lavoro, ma non c’è traccia di un filtro per le chat di gruppo che tornerebbe utile a molti utenti di WhatsApp.

Non resta che sperare che WhatsApp prenda in considerazione la possibilità di aggiungerlo durante lo sviluppo di questa funzionalità che dovrebbe essere accessibile più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale di beta testing tramite Google Play Store seguendo questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

