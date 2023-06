WhtasApp è il servizio di messaggistica più usato a livello globale e, proprio a causa della sua enorme popolarità, viene spesso sfruttato da hacker e truffatori per provare a colpire il più elevato numero possibile di vittime.

Al già lungo elenco di truffe che riguardano questo servizio di messaggistica se ne è aggiunta una nuova: stiamo parlando di WhatsApp Pink o Pink WhatsApp.

Pink WhatsApp potrebbe essere pericolosa

Così come suggerisce il suo nome, Pink WhatsApp viene proposta come una sorta di versione a tema rosa della popolare applicazione di messaggistica.

Le potenziali vittime di questa truffa ricevono un apposito link con un invito a scaricare la nuova speciale versione dell’app ma, stando a quanto è stato reso noto dalle autorità indiane che si occupano di sicurezza informatica, tale collegamento porta gli utenti ad effettuare il download di software dannoso che è in grado di installare sullo smartphone del malware.

E così, una volta installato il malware, le vittime potrebbero iniziare a vedere annunci pubblicitari più o meno invasivi ma ci sono scenari anche peggiori, come ad esempio quello in cui gli hacker riescono a prendere il controllo del device della vittima e ad accedere alle sue informazioni personali (come messaggi, contatti e foto).

Il software dannoso in questione, inoltre, potrebbe colpire anche altri utenti con cui la vittima ignara chatta attraverso il servizio di messaggistica.

Questa truffa segue uno dei metodi più comuni, ossia l’inoltro a più utenti di un link, accompagnato da un messaggio realizzato in modo tale da invogliare la potenziale vittima a cliccare su di esso.

Per evitare brutte sorprese è bene ricordare che qualsiasi aggiornamento o versione ufficiale di WhatsApp è disponibile per gli utenti attraverso il Google Play Store ed è questo il canale più sicuro da utilizzare.

