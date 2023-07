C’è da riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di ottimizzazione e miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò comprende il rilascio di sempre nuove versioni delle applicazioni mobile.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova beta dell’app destinata ai dispositivi basati su Android, che arriva alla versione 2.23.14.16.

Le novità della versione 2.23.14.16 di WhatsApp Beta per Android

Risale al 2018 l’introduzione in WhatsApp della possibilità di condividere adesivi, funzionalità che con il passare degli anni è andata migliorando.

Ebbene, con la versione 2.23.14.16 beta per alcuni utenti viene implementata la possibilità di ricercare l’adesivo desiderato.

Così come viene mostrato da questo screenshot, sopra la tastiera appare una nuova barra degli adesivi, che consente di visualizzare tutti gli sticker associati all’emoji inserita nella barra della chat.

Chi desidera scoprire se questa funzione è abilitata per il proprio account può provare a scaricare il pacchetto di adesivi Cuppy dallo store di adesivi integrato e, a quel punto, gli basterà digitare un’emoji: se la funzionalità è abilitata, dovrebbe visualizzare la nuova barra.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le ultime versioni dell’applicazione

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.14.16 beta la trovate qui.

