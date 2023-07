Non è ancora ora di provare con mano la One UI 6 basata su Android 14 sui dispositivi Samsung Galaxy, ciò nonostante l’azienda ha comunque deciso di dare una piccola anticipazione agli utenti di ciò che arriverà con i futuri smartphone pieghevoli e tablet di nuova generazione, tutti attesi per l’estate; Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e i Galaxy Tab S9 monteranno infatti un’apposita versione One UI personalizzata per display pieghevoli e di grandi dimensioni: la One UI 5.1.1.

Il colosso ha dunque deciso di rilasciare la One UI 5.1.1 in versione beta su alcuni dispositivi, per il momento su Samsung Galaxy Z Fold4 e sulla serie Galaxy Tab S8 a cui prossimamente dovrebbero far seguito anche altri. Diamo insieme uno sguardo alle novità introdotte e ai possibili modelli compatibili.

Ecco le novità della One UI 5.1.1 per smartphone pieghevoli e tablet

Come anticipato dunque, Samsung ha deciso di dare un’anticipazione di quella che sarà la versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda con la quale arriveranno sul mercato i prossimi dispositivi del brand, dando modo agli utenti di scoprire in anteprima le funzionalità e i miglioramenti che saranno inclusi nella nuova versione. È bene specificare che quanto di seguito riportato potrebbe non includere tutte le novità che verranno introdotte con la versione stabile della One UI 5.1.1, l’azienda potrebbe infatti voler mantenere segreta qualche funzionalità in particolare.

Riportiamo di seguito quanto presente nel lungo changelog (in coreano) condiviso su Twitter da Ice Universe:

Multitasking

Anteprima dell’app migliorata nella schermata App recenti

Puoi visualizzare in anteprima lo stato di esecuzione di un’app, ad esempio schermo diviso, schermo intero o popup, nella schermata App recenti

Passaggio diretto dalla schermata pop-up allo schermo diviso

Puoi facilmente passare allo schermo diviso tenendo premuta la maniglia nella parte superiore della finestra pop-up e trascinandola sul lato desiderato.

Sposta il pop-up di lato e riaccendilo facilmente

Sposta la schermata pop-up di lato per un po’ e riportala facilmente quando ne hai bisogno. Puoi trascinare la schermata a comparsa lateralmente per spostarla fuori dalla visualizzazione, quindi toccarla di nuovo per riportarla nella posizione originale.

Controlla le app ridotte a icona con la S Pen

Quando sposti la S Pen sull’icona di un’app ridotta a icona, viene visualizzata un’anteprima in modo da poter vedere come apparirà l’app all’avvio.

Barra delle applicazioni

Mostra le app più recenti sulla barra delle applicazioni

Puoi visualizzare fino a 4 app utilizzate di recente sulla barra delle applicazioni.

Regola l’area della barra delle applicazioni in base al numero di icone

Se sulla barra delle applicazioni sono visualizzate 7 o meno icone, l’area della barra delle applicazioni viene regolata automaticamente per facilitare la selezione del pulsante Home, del pulsante delle app recenti e del pulsante Indietro nella parte inferiore dello schermo.

Modalità Flex

Altre app nel pannello della modalità Flex

Ora puoi utilizzare Flex Mode Panel in una varietà di app che supportano schermi multi-finestra. Attiva l’opzione del pannello Modalità Flex, piega il telefono e premi il pulsante visualizzato sulla barra di navigazione.

Semplifica il controllo multimediale

Nel pannello della modalità flessibile, vedrai i pulsanti per saltare avanti o indietro di 10 secondi e, premendo la barra del tempo, verrà cronometrato il punto in cui lo stai tenendo per portarti esattamente dove vuoi.

Personalizza la barra degli strumenti

Personalizza la barra degli strumenti del pannello Flex Mode come preferisci ed esegui facilmente varie funzioni come la visualizzazione a schermo diviso e la cattura dello schermo. Puoi aggiungere, rimuovere, riordinare o spostare un’icona premendola a lungo.

Condivisione rapida

Condividi con i contatti, anche quelli lontani

Puoi sempre condividere file con i tuoi contatti, anche se la persona con cui desideri condividerli non è nelle vicinanze.

Condividi contenuti importanti in modo più sicuro

Proteggi i contenuti condivisi in modo più sicuro. Puoi impostare una data di scadenza su un file condiviso o annullare la condivisione ogni volta che vuoi. Puoi anche impedire ad altri di salvare o condividere file.

Samsung Health

Miglioramento dei contenuti e del design del coaching del sonno

Abbiamo migliorato il contenuto e il design del coaching del sonno in modo che tu possa vedere i tuoi progressi a colpo d’occhio e migliorare le tue abitudini del sonno più facilmente. (Galaxy Watch4 o superiore)

Rendi i tuoi dati sul sonno più significativi

Abbiamo migliorato il design dello schermo e aggiunto spiegazioni per rendere più facile vedere e comprendere meglio i vari fattori del punteggio del sonno. (Galaxy Watch4 o successivo)

Misurazione della temperatura cutanea durante il sonno

Crea un ambiente di sonno più confortevole misurando come cambia la temperatura della tua pelle durante il sonno. (Galaxy Watch5 o superiore)

Metriche di allenamento chiave in una volta

La schermata delle informazioni di riepilogo è stata migliorata in modo da poter controllare subito i dati principali dell’allenamento subito dopo la fine dell’esercizio.

Nuovi badge, messaggi di congratulazioni, vari record e altro ancora. Rimani motivato e gestisci la tua preziosa salute in modo più coerente con Samsung Health migliorato.

Fotocamera e Galleria

È possibile modificare la notazione di data e ora della filigrana in base al proprio stile.

Design migliorato della modalità Flex in modalità Pro

Per semplificare le riprese nel modo desiderato, le opzioni di impostazione manuale come ISO e velocità dell’otturatore vengono visualizzate nell’intera area inferiore dello schermo quando il telefono è chiuso nelle modalità Pro e Pro Video.

Seleziona più foto contemporaneamente nella vista di acquisizione

Quando si utilizza la visualizzazione di acquisizione nella schermata principale, è possibile selezionare più foto tenendole premute a lungo. Seleziona facilmente più foto e condividile o eliminale tutte in una volta.

Anteprima remaster più conveniente

Le miniature vengono visualizzate sotto l’immagine che viene rimasterizzata e, facendo clic sulla miniatura, è possibile confrontare la versione rimasterizzata e l’originale fianco a fianco su uno schermo più grande.

Applica gli effetti con facilità

I cursori sono stati sostituiti con quadranti, che consentono di regolare con precisione i filtri e gli effetti tonali con una mano nella galleria.

Copia e incolla gli effetti

Puoi copiare i toni e i filtri applicati alle tue foto preferite e incollarli in altre foto.

Ulteriori modifiche

Trascina e rilascia con entrambe le mani

Tocca e trascina file, foto e altri elementi con una mano e seleziona una posizione o una cartella con l’altra.

La funzione è disponibile in I miei file e nella schermata Home.

Usa il telefono mentre carichi altri dispositivi con la condivisione wireless della batteria

Se apri il telefono con lo schermo principale rivolto verso il basso, puoi caricare i tuoi Galaxy Buds, Galaxy Watch e altri dispositivi con condivisione wireless della batteria sull’altro schermo mentre continui a utilizzare il telefono sullo schermo di copertura.

Gestione efficiente dell’archiviazione

Quando lo spazio di archiviazione integrato rimanente è inferiore a 5 GB o al 10%, I miei file visualizza le informazioni sulla cache dell’app. Libera facilmente spazio senza dover eliminare app o file.

Miglioramenti alla funzione di gestione della memoria di Device Care

Fornisce informazioni più dettagliate sulle app che utilizzano la memoria del telefono e consente di mettere facilmente in stato di sospensione le app che utilizzano troppa memoria.

Cambia la modalità direttamente dalla schermata di blocco alla modalità desiderata, come la modalità di sospensione o la modalità di guida.

Personalizza il layout della schermata Internet Samsung secondo i tuoi gusti

Se sposti la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo, nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate anche la barra delle schede e la barra dei segnalibri.

Come potete notare si tratta di una miriade di nuove funzioni e miglioramenti, molti dei quali specificatamente rivolti alle caratteristiche dei dispositivi ai quali si riferiscono, display pieghevoli (con e senza S Pen) e tablet.

Modelli compatibili e come aderire al programma beta One UI 5.1.1

Come già anticipato in apertura, al momento la One UI 5.1.1 beta sembra essere disponibile solo per Samsung Galaxy Z Fold4 e per i tablet della serie Galaxy Tab S8, limitatamente al mercato coreano; non è chiaro al momento se Samsung abbia intenzione di espandere il test della nuova versione dell’interfaccia anche ad altri mercati nel prossimo futuro, così come non è chiaro quali dispositivi potranno beneficiare della versione di test prima del rilascio di quella ufficiale.

Nonostante dunque l’azienda non abbia per il momento fornito dettagli in merito, riportiamo di seguito quelli che potrebbero presumibilmente essere i dispositivi papabili per ricevere la One UI 5.1.1 beta:

Sia chiaro che l’elenco di dispositivi sopra riportato non ha provenienza ufficiale, ma è semplicemente frutto di supposizioni, bisognerà attendere probabilmente ancora qualche giorno prima di ricevere qualche informazione da parte di Samsung.

Ad ogni modo, gli utenti che attualmente posseggono uno dei dispositivi idonei in Corea del Sud, possono richiedere di partecipare al programma beta tramite l’app Members.

