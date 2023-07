L’interfaccia personalizzata MIUI 15 di Xiaomi è ancora nelle prime fasi di sviluppo, tuttavia in molti si chiedono su quali dispositivi debutterà. Un noto informatore ha appena rivelato quali sarebbero i primi smartphone Xiaomi a ricevere la nuova MIUI.

Xiaomi 14 e Redmi Note 13 sarebbero i primi a ricevere la MIUI 15

Il leaker cinese Digital Chat Station afferma che Xiaomi 14 e Redmi Note 13 dovrebbero essere i primi smartphone della casa a essere lanciati con la MIUI 15 preinstallata, citando la metà-fine novembre e l’inizio di dicembre di quest’anno come periodo di lancio, tuttavia non sappiamo se la MIUI 15 sarebbe basata su Android 14 o su Android 13 per questi dispositivi.

L’informatore ha anche aggiunto che la serie Redmi Note 13 attualmente avrebbe due modelli in fase di test, Redmi Note 13 e Note 13 Pro (rispettivamente N16 e N17), e che esiste anche una variante Note 13 Pro Plus del quale non menziona il codice.

La gamma Xiaomi 14 sarebbe identificata dai codici N2 e N3, con quest’ultimo che si riferirebbe a Xiaomi 14 Pro, ma anche in questo caso non viene menzionato il presunto codice di Xiaomi 14 Ultra.

Il leaker sostiene infine che tutti gli smartphone citati adotterebbero un display dai bordi sottili con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e che sarebbeso alimentati da batteria nella fascia dei 5.000 mAh.

