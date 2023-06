Qualche tempo fa con lo sbarco di Xiaomi nel Bel Paese gli smartphone della serie Redmi Note si caratterizzavano per le ottime specifiche tecniche ed un prezzo decisamente contenuto, ciò ha contribuito a far diventare la gamma in questione una delle più apprezzate dagli utenti affezionati al brand; se inizialmente però si trattava prevalentemente di dispositivi di fascia bassa (o al massimo medio bassa), nel corso del tempo sono aumentate non solo le caratteristiche tecniche ma anche e soprattutto i prezzi di vendita, facendo saldamente attestare la serie Redmi Note sulla fascia media del mercato.

Gli ultimi esponenti della gamma sono i Redmi Note 12, presentati in Cina a ottobre 2022 e in seguito approdati anche nel Vecchio Continente a marzo di quest’anno, nonostante per noi gli smartphone in questione siano dunque relativamente recenti, sembra che il colosso cinese sia già al lavoro per sfornare la prossima famiglia. Il prolifico leaker Digital Chat station, attraverso il social network cinese Weibo, ha condiviso alcune prime timide informazioni sui futuri dispositivi; diamo un’occhiata insieme.

I futuri Redmi Note 13 avranno display con cornici molto sottili

C’è ancora tempo prima della presentazione ufficiale della nuova famiglia di smartphone Redmi Note, tanto che anche il nome Redmi Note 13 è al momento solo un’ipotesi, secondo quanto condiviso infatti gli smartphone dovrebbero vedere la luce nella seconda metà del 2023 ed è plausibile che le tempistiche possano essere simili a quelle dello scorso anno, dunque intorno al mese di ottobre.

Degli smartphone in questione non ci sono informazioni particolari, se non che dovrebbero poter vantare un display OLED piatto con perforazione centrale da 6,7 ​​pollici, inoltre il pannello flessibile dovrebbe essere privo di staffe in plastica (come gli smartphone premium) e potrebbe avere cornici minime su tutti e quattro i lati.

L’azienda potrebbe dunque utilizzare una componente simile o addirittura riciclata da POCO F5, che al momento può vantarsi di essere uno degli smartphone di fascia media con le cornici più sottili in circolazione.

Per il momento queste sono le uniche informazioni condivise inerenti agli smartphone della prossima gamma Redmi Note, sicuramente con il passare del tempo trapeleranno mano a mano ulteriori dettagli circa le presunte specifiche tecniche; per avere qualche dettaglio ufficiale invece è probabile che bisognerà attendere l’autunno, mentre prima di poter mettere le mani sugli smartphone in questione dalle nostre parti si dovrà presumibilmente attendere il prossimo anno.

