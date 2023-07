Da un paio di giorni, OPPO ha ufficializzato sul mercato di casa una particolare variante dell’OPPO Reno10 Pro, smartphone annunciato in mattinata anche sul mercato italiano. Il nuovo dispositivo si chiama OPPO Reno10 Pro Star Sound Edition e arriva in tiratura limitata, differenziandosi dal modello “standard” per pochissimi dettagli.

Ufficialità a parte, emergono nuovi dettagli su altri due dispositivi: il primo è una particolare versione del HUAWEI P60 Pro con finitura in pelle a doppia colorazione; il secondo è Realme GT Neo 6 che si mostra in alcuni render stampa dall’aria ufficiosa.

OPPO Reno10 Pro Star Sound Edition è ufficiale

A poco più di un mese dall’annuncio cinese della serie Reno10, composta da OPPO Reno10, Reno10 Pro e Reno10Pro+, OPPO ha lanciato sul mercato di casa una edizione speciale a tiratura limitata di quello che è il modello “intermedio della gamma”.

Dal punto di vista delle specifiche, la Star Sound Edition riprende in toto le specifiche tecniche dell’OPPO Reno10 Pro 5G presentato sul mercato cinese: le uniche differenze col modello standard, sono riscontrabili nella colorazione, nei temi presenti a bordo e nella configurazione di memorie disponibile (l’unica è la 16+512 GB). Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa dell’OPPO Reno10 Pro 5G.

L’edizione limitata OPPO Reno10 Pro Star Sound Edition arriva sul mercato cinese nella sola colorazione Star Sound Powder e viene proposto al prezzo di 3899 yuan (pari a circa 496 euro al cambio attuale). È praticamente certo che il dispositivo resti esclusiva del mercato cinese.

HUAWEI P60 Pro potrebbe arrivare con finitura in pelle

Qualche giorno fa è trapelata un’immagine che raffigura HUAWEI P60 Pro, attuale flagship del produttore cinese HUAWEI, che si differenzia per un dettaglio importante rispetto al modello attualmente in commercio, anche in Italia: la finitura in pelle opaca a doppia colorazione per la scocca posteriore.

Nello specifico del modello immortalato, possiamo riscontrare una piccola porzione in tonalità grigia nella parte sinistra che, a metà dell’isola che ospita il comparto fotografico, viene raccordata con il resto della scocca, sempre in pelle, stavolta in nero. L’isola che ospita il comparto fotografico, inoltre, sembra realizzata con un materiale metallico grigio argento.

Non vi sono informazioni circa la possibile messa in vendita del dispositivo: va tenuto conto del fatto che questo materiale potrebbe rappresentare una interessante sfida ingegneristica in termini di dissipazione del colore; di conseguenza, questo dispositivo potrebbe non vedere mai la luce e rimanere un dispositivo per test interni, magari in ottica di altri modelli futuri.

Realme GT Neo 6 si avvicina: ecco alcuni render

Realme si appresta a presentare, si dice entro il terzo trimestre 2023, il nuovo smartphone di fascia media Realme GT Neo 6, ennesimo capitolo della saga lanciata nel 2021.

Delle presunte specifiche tecniche del dispositivo, che potrebbe configurarsi come un flagship in tutto e per tutto (SoC compreso, che al netto di sorprese sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm), abbiamo già parlato in precedenza.

Oggi, grazie alla collaborazione tra il noto leaker OnLeaks e il portale MySmartPrice, possiamo condividere con voi alcuni render della parte posteriore del dispositivo che mostrano scelte nel segno della continuità col modello precedente Realme GT Neo5, presentato poi a livello globale col nome di Realme GT3 (trovate qui la nostra recensione).

Molto probabilmente, anche in questo inedito modello saranno presenti le luci RGB accanto al logo del SoC Snapdragon sul retro. È inoltre possibile scorgere la configurazione a tripla fotocamera (con la principale che potrebbe rimanere da 50 MP con OIS).

Sebbene in precedenza si vociferasse di un possibile cambio di rotta rispetto al modello precedente, pare che Realme abbia scelto di mantenere un design ben definito. Nuove indiscrezioni usciranno sicuramente nelle prossime settimane e potranno confermare o ribaltare la situazione.

