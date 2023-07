A distanza di poco più di un mese dal lancio cinese, OPPO presenta i nuovi smartphone Android della serie Reno10 in Italia: si tratta più precisamente di OPPO Reno10 5G e di OPPO Reno10 Pro 5G, due prodotti che puntano soprattutto sul design curvo e sul comparto fotografico. Rispetto a quelli che abbiamo visto a fine maggio in Cina, c’è qualche cambiamento importante, quindi vale la pena andare a (ri)scoprire tutti i dettagli prima di vedere prezzi e disponibilità per il nostro mercato.

OPPO Reno10 5G e Reno10 Pro 5G sono ufficiali anche in Italia

OPPO annuncia quest’oggi il lancio dei suoi ultimi smartphone in Italia. Reno10 5G e Reno10 Pro 5G ereditano il design sottile e leggero tipico della serie e lo uniscono a una presa più comoda e a un’estetica premium garantita dal design curvo in 3D, con uno spessore di 7,89 mm e un peso di 185 g. Entrambi i dispositivi offrono nuove colorazioni che combinano design premium e una sensazione confortevole al tatto: Reno10 5G è acquistabile nelle versioni OPPO Glow denominate Ice Blue e Silvery Grey, mentre Reno10 Pro 5G è disponibile nelle varianti Glossy Purple e Silvery Grey. La parte posteriore è caratterizzata da una avanzata tecnica di fusione, sfruttata per creare un aspetto bicolore intorno alla fotocamera utilizzando vetro e metallo. Questa particolare finitura dona al telefono un gioco di luci e ombre, che secondo OPPO va a simboleggiare le straordinarie performance fotografiche.

A tal proposito gli smartphone sono dotati di un sistema Ultra-Clear Portrait Camera System. Reno10 Pro offre una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP (con OIS e PDAF), una fotocamera Telephoto Portrait con sensore IMX709 da 32 MP, una fotocamera ultra-grandangolare IMX355 da 8 MP con FoV di 112° e una fotocamera anteriore da 32 MP con sensore IMX709. Reno10 offre invece come sensore principale un OV64B da 64 MP da 1/2 pollice. La Telephoto Portrait Camera da 32 MP consente di ottenere ritratti di qualità grazie allo zoom ottico 2x e alla lunghezza focale professionale di 47 mm. Sulle lenti è stato utilizzato un processo di rivestimento per rotazione per creare una pellicola assorbente per luce infrarossa, che aiuta a ridurre i riflessi e ad aumentare la purezza dell’immagine. Su entrambi è stato introdotto il Portrait Expert Engine, una tecnologia che ottimizza il processo di ripresa dei ritratti in aree chiave come il riconoscimento e la segmentazione del soggetto, la conservazione del tono naturale della pelle e la nitidezza generale, sfruttando gli algoritmi di IA di OPPO e altre tecniche avanzate.

I due nuovi modelli offrono uno schermo AMOLED curvo 3D da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, supporto a 1 miliardo di colori e cornici molto sottili. Il rapporto schermo-corpo è del 93% e i bordi misurano 2,32 mm (in basso) e 1,57 mm (laterali). A proteggere il pannello c’è il vetro Dragontrail Star 2. Il cuore è costituito dai SoC MediaTek Dimensity 7050 e Qualcomm Snapdragon 778G, entrambi a 6 nm, affiancati da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A bordo un sistema di raffreddamento ultra-conduttivo perfezionato, con il quale gli utenti possono fruire delle app e dei giochi più pesanti senza sacrificare prestazione e comfort. Il Dynamic Computing Engine offre la ricostruzione più completa del sistema di gestione della memoria su Android, e la funzione di allocazione dinamica della memoria di Reno10 Pro 5G consente di mantenere in background più di 40 applicazioni allo stesso tempo. La funzione RAM Expansion permette di convertire parte dello spazio ROM inutilizzato in un massimo di 12 GB di RAM.

OPPO Reno10 5G dispone di una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W, che consente di tornare al 100% in circa 47 minuti. Ancora meglio fa Reno10 Pro 5G, che combina la batteria da 4600 mAh con una ricarica SUPERVOOC da 80 W: in questo caso si arriva al 100% in circa 28 minuti. Entrambi gli smartphone possono contare sull’esclusivo Battery Health Engine di OPPO, capace di estendere la durata generale delle batterie fino a 1600 cicli.

Questa la scheda tecnica di OPPO Reno10 5G (qui per quella dettagliata):

display 20,1:9 AMOLED curvo da 6,7 pollici a risoluzione 2412 x 1080 (394 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, PWM Dimming di 2160 Hz, luminosità di picco di 950 nit (HDR), 1 miliardo di colori, HDR10+, 100% DCI-P3 e vetro Dragontrail Star 2

SoC MediaTek Dimensity 7050 5G a 6 nm (2 Cortex-A78 a 2,6 GHz, 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz e GPU ARM Mali-G68 MC4)

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale OV64B da 64 MP (apertura f/1.7, 1/2″, 25 mm, PDAF, pixel da 1.4µm 4-in-1), sensore tele Sony IMX709 RGBW da 32 MP con zoom ottico 2x e digitale 20x (f/2.0, 1/2.74″, pixel da 0.8µm, PDAF, 47 mm) e sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP (112° di FoV, f/2.2, 1/4″, pixel da 1.12µm, 16 mm)

fotocamera anteriore con sensore OV32C da 32 MP (apertura f/2.4, pixel da 0.7µm, 22 mm)

connettività 5G dual SIM (nano), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, IR, porta USB Type-C

dual speaker stereo con Dirac Audio e Ultra Volume Mode

batteria da 5000 mAh con Battery Health Engine, ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W (cablata)

sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 162,43 x 74,19 x 7,99 mm, 185 g

Questa la scheda tecnica di OPPO Reno10 Pro 5G (qui per quella dettagliata):

display 20,1:9 AMOLED curvo da 6,7 pollici a risoluzione 2412 x 1080 (394 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, PWM Dimming di 2160 Hz, luminosità di picco di 950 nit (HDR), 1 miliardo di colori, HDR10+, 100% DCI-P3 e vetro Dragontrail Star 2

SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G a 6 nm (4 performance core da 2,4 GHz e 4 efficiency core da 1,8 GHz, GPU Adreno 642L)

a 6 nm (4 performance core da 2,4 GHz e 4 efficiency core da 1,8 GHz, GPU Adreno 642L) 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

e 256 GB di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP (apertura f/1.8, 1/1.56″, OIS, pixel singoli da 1µm e 4-in-1 da 2µm, PDAF, 24 mm), sensore tele Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x e digitale 20x (f/2.0, 1/2.74″, pixel da 0.8µm, PDAF, 47 mm) e sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP (112° di FoV, f/2.2, 1/4″, pixel da 1.12µm, 16 mm)

da 50 MP (apertura f/1.8, 1/1.56″, OIS, pixel singoli da 1µm e 4-in-1 da 2µm, PDAF, 24 mm), sensore tele Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x e digitale 20x (f/2.0, 1/2.74″, pixel da 0.8µm, PDAF, 47 mm) e sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP (112° di FoV, f/2.2, 1/4″, pixel da 1.12µm, 16 mm) fotocamera anteriore con sensore Sony IMX709 RGBW da 32 MP (apertura f/2.4, 1/2.74″, pixel da 0.8µm, 21 mm, AF)

da 32 MP (apertura f/2.4, 1/2.74″, pixel da 0.8µm, 21 mm, AF) connettività 5G dual SIM (nano), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, IR, porta USB Type-C

speaker con Dirac Audio

batteria da 4600 mAh con Battery Health Engine, ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W (cablata)

con Battery Health Engine, ricarica rapida SUPERVOOC da (cablata) sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 162,3 x 74,2 x 7,89 mm, 185 g

OPPO Reno10 5G e Reno10 Pro 5G arrivano sul mercato con l’ultima versione della ColorOS 13, che integra diverse funzionalità. Con Multi-Screen Connect si possono collegare gli smartphone ad altri dispositivi come PC o tablet, come ad esempio al nuovo tablet OPPO Pad 2. Una volta connessi, gli utenti possono condividere facilmente dati cellulari, effettuare chiamate, ricevere messaggi, connettersi allo stesso Wi-Fi e ricevere notifiche in tempo reale. Con lo screencast continuo, si può inoltre passare dalla visione di un video su YouTube o da un’altra app del telefono a una visione sullo schermo più grande del tablet. Si possono inoltre trasferire foto, video e altri file in modo rapido. Tra le altre funzioni possiamo citare Smart AOD, che consente di controllare Spotify e alcune app di consegna a domicilio senza dover sbloccare il telefono, e Auto Pixelate, in grado di pixelare foto del profilo e nomi nelle schermate delle chat in modo automatico prima della condivisione.

Prezzi e uscita di OPPO Reno10 5G e Reno10 Pro 5G in Italia

Il prezzo consigliato per OPPO Reno10 5G e Reno10 Pro 5G è di rispettivamente 499,99 euro e 649,99 euro. Entrambi sono già disponibili in preordine da oggi, 4 luglio 2023, con alcune iniziative di lancio che variano leggermente in base al rivenditore. Eccole nel dettaglio:

OPPO Store : fino al 16 luglio 2023 sarà possibile preordinare i nuovi smartphone con uno sconto del 10% e ricchi bundle . OPPO Reno10 5G a 449 euro con cuffie OPPO Enco Air 3, cover protettiva, garanzia sullo schermo di 6 mesi e supporto per auto; OPPO Reno10 Pro 5G a 585 euro con cuffie OPPO Enco Air 3 Pro, smartband OPPO Band 2, cover protettiva, garanzia sullo schermo di 6 mesi e supporto per auto.

Alcuni utenti OPPO selezionati potrebbero ricevere voucher per sconti ulteriori di 10 o 20 euro.

Amazon : fino al 16 luglio 2023 sono disponibili in preordine con uno sconto del 10% e i seguenti bundle . OPPO Reno10 5G a 449 euro con cuffie OPPO Enco Air 3, cover protettiva e due supporti per auto; OPPO Reno10 Pro 5G a 585 euro con cuffie OPPO Enco Air 3 Pro, smartband OPPO Band 2, cover protettiva e due supporti per auto.

Dal 17 luglio fino al 31 agosto 2023 sarà disponibile sia su OPPO Store sia su Amazon il bundle con il supporto per auto in regalo ai prezzi consigliati.

Principali rivenditori : fino al 16 luglio 2023 sono disponibili in preordine con sconto del 10% e i seguenti bundle . OPPO Reno10 5G a 449 euro con cuffie OPPO Enco Air 3, cover protettiva e supporto per auto; OPPO Reno10 Pro 5G a 585 euro con cuffie OPPO Enco Air 3 Pro, smartband OPPO Band 2, cover protettiva e supporto per auto.

Dal 17 luglio al 31 agosto 2023 sarà disponibile una promozione che comprenderà OPPO Reno10 5G, Enco Air 3 e cover protettiva a 499,99 euro oppure OPPO Reno10 Pro 5G, Enco Air 3 Pro, Band 2 e cover protettiva a 649,99 euro.

