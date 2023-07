HONOR ha lanciato due nuovi codici sconto per due prodotti di categorie diverse: parliamo del nuovo PC HONOR MagicBook X 16 2023, presentato qualche giorno fa, e dello smartphone medio di gamma HONOR 90 Lite. I coupon sono validi per l’intero mese di luglio e possono essere utilizzati per acquistare uno dei due dispositivi sullo store ufficiale di HONOR fino al 31 luglio.

HONOR MagicBook X 16 2023 è acquistabile con 100 euro di sconto

Partiamo dal PC, il nuovo HONOR MagicBook X 16 2023. Presentato nella seconda metà di giugno, è disponibile già all’acquisto presso lo store ufficiale del produttore. Come di consueto, le aziende offrono promozioni interessanti per periodi limitati al fine di incentivare gli acquisti dei propri prodotti. Anche il MagicBook X 16 2023 non fa eccezione: grazie al codice sconto AHONORPC100 è possibile risparmiare 100 euro sul prezzo di listino in fase d’acquisto.

Acquista HONOR MagicBook X 16 2023 con 100 euro di sconto su HiHonor.com (coupon: AHONORPC100)

Cosa offre HONOR MagicBook X 16 2023?

HONOR MagicBook X 16 2023 è un computer portatile caratterizzato da un ampio display IPS da 16 pollici, che offre una risoluzione Full HD e un rapporto di forma di 16:10. Le sue caratteristiche includono una copertura sRGB al 100%, una luminosità massima di 300 nit e tecnologie per la protezione degli occhi come Low Blue Light, modalità e-book e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light.

Sotto il cofano, il MagicBook X 16 2023 è equipaggiato con un processore Intel Core i5-12450H di 12a generazione, affiancato da una scheda grafica integrata Intel UHD. Dispone inoltre di 16 GB di RAM LPDDR4x a 4266 MHz e di un SSD da 512 GB espandibile fino a 1 TB.

Per quanto riguarda la connettività, il notebook supporta Wi-Fi dual band 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 e offre diverse porte, tra cui USB-C, due USB-A 3.2 Gen 1, HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. È dotato anche di un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e un touchpad multi-touch a 5 punti.

La batteria da 60 Wh del MagicBook X 16 2023 promette un’autonomia fino a 9 ore in condizioni di utilizzo standard e fino a 11 ore e mezza di riproduzione video a 1080p in locale. Per la ricarica, è incluso un caricabatterie da 65 W nella confezione.

Nonostante sia un portatile da 16 pollici, il design del MagicBook X 16 2023 in lega di alluminio è sottile e leggero. Con un peso di soli 1,75 kg e uno spessore di 17,9 mm, risulta essere un dispositivo portatile e facile da trasportare.

HONOR 90 Lite è acquistabile con 20 euro di sconto

Come anticipato in apertura, le offerte pensate da HONOR riguardano non solo computer ma anche smartphone. In particolare, il nuovo smartphone di fascia media HONOR 90 Lite, lanciato come antipasto alla serie HONOR 90 che sarà svelata ufficialmente a livello globale il prossimo 6 luglio a Parigi, è ora acquistabile con 20 euro di sconto grazie al codice sconto esclusivo A90LITE da inserire nell’apposita sezione del carrello.

Acquista HONOR 90 Lite con 20 euro di sconto su HiHonor.com (coupon: A90LITE)

Cosa offre HONOR 90 Lite?

HONOR 90 Lite offre una potente configurazione fotografica con una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 100 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale da 16 megapixel è collocata in un foro circolare centrato sullo spazioso display LCD da 6,7 pollici.

Il display vanta una risoluzione Full HD+, un refresh rate fino a 90 Hz e la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, garantendo così un’esperienza visiva di qualità con funzionalità per il benessere degli occhi.

Il cuore di HONOR 90 Lite è rappresentato dal potente SoC Dimensity 6020 di MediaTek, abbinato a 8 GB di RAM (che possono diventare 13 GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo) e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo supporta le reti 5G, consentendo connessioni veloci e stabili.

La batteria da 4.500 mAh garantisce un’ottima autonomia e supporta la ricarica rapida cablata a 35 W, permettendo di avere il dispositivo pronto all’uso in breve tempo. L’interfaccia grafica preinstallata è la MagicOS 7.1, basata sul sistema operativo Android 13.

In sintesi, HONOR 90 Lite si presenta come uno smartphone completo e performante, con una potente configurazione fotografica, un ampio display di alta qualità, una grande capacità di archiviazione e supporto alle reti 5G, tutto alimentato da una batteria duratura e un sistema operativo moderno. Per i più curiosi, la scheda tecnica completa di HONOR 90 Lite la trovate a questo indirizzo.

