Torniamo a occuparci della One UI 6.0, la prossima versione dell’interfaccia utente personalizzata da Samsung che sarà basata nativamente su Android 14 ed è attesa entro la fine dell’anno su molti smartphone del produttore sudcoreano.

I flagship 2023 della serie Galaxy S23 dovrebbero fare da apripista, ricevendo (secondo le indiscrezioni) le prime versioni beta del prossimo aggiornamento già nella terza settimana di luglio. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla questione, con protagonista Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra passa su Geekbench con Android 14

In mattinata, un utente ha condiviso su Twitter una immagine contenente i risultati ottenuti da Samsung Galaxy S23 Ultra su Geekbench con a bordo Android 14, sistema operativo che, sugli smartphone di casa Samsung, arriverà tramite l’aggiornamento dell’interfaccia utente alla One UI 6.0.

Ciò che emerge, come è ovvio che sia trattandosi di un primo firmware di test, sono i punteggi bassi ottenuti dallo smartphone, rispetto a quelli ottenuti con la ben più stabile One UI 5.1 basata su Android 13.

Galaxy S23 Ultra ha totalizzato 1712 punti in single-core e 3476 punti in multi-core (contro i 1871 punti in single-core e i 4941 punti in multi-core ottenuti con il firmware stabile). Questo calo di circa il 10% in single-core e di circa il 30% in multi-core è probabilmente tutto da attribuire alla non maturità del firmware che, da qua al rilascio definitivo, migliorerà sensibilmente.

Emerge il primo firmware di test della One UI 6.0 sui Galaxy S23

Poche ore più tardi, sempre su Twitter, un altro utente ha condiviso un’altra immagine, contenente informazioni su quello che sembra essere il primo firmware di test che porterà la One UI 6.0 e Android 14 (almeno in beta) su Samsung Galaxy S23 Ultra e, al netto della lettera identificativa del modello, potrebbe essere lo stesso che giungerà anche sui fratelli minori Galaxy S23 e Galaxy S23+.

Il firmware in questione è contraddistinto dal codice S918U1UEU1ZWFA (in teoria, per gli altri due modelli dovrebbero essere S911U1UEU1ZWFA e S916U1UEU1ZWFA).

Non si tratta di nulla di entusiasmante, è vero, ma è l’ennesimo passo che ci accompagna verso l’avvio del programma beta che, almeno per i flagship 2023, dovrebbe iniziare la terza settimana di luglio. Per la versione “stabile” della One UI 6.0 bisognerà invece attendere la parte finale dell’anno.

Cosa aspettarci dalla One UI 6.0 basata su Android 14

Sebbene non sappiamo ancora molto sulle novità che verranno introdotte con la futura versione della One UI, sappiamo invece quali sono le novità che l’interfaccia personalizzata di Samsung potrà “ereditare” dalla prossima versioen di Android: tra queste rientrano la gesture indietro predittivo, un menu di condivisione più coerente e completo, la possibilità di impostare la lingua per una singola app, la nuova barra di navigazione trasparente, informazioni più dettagliate sullo stato della batteria e molto molto altro.

In questo articolo, invece, avevamo riportato una lista preliminare di smartphone e tablet del colosso sudcoreano che riceveranno la One UI 6.0 basata su Android 14.

