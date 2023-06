Il segmento dei tablet Android sta vivendo un piccolo rinascimento grazie alla rinnovata attenzione posta da Google con il Pixel Tablet (qui la sua scheda tecnica); nelle ultime settimane e mesi questo settore ha visto il debutto di brand come OnePlus con il proprio OnePlus Pad (qui la sua scheda tecnica) e la pioggia di indiscrezioni riguardanti la prossima famiglia Galaxy Tab S che punta a consolidare la posizione di Samsung nel settore.

Ebbene, nelle scorse ore il team di Nubia ha confermato il debutto di un tablet da gaming il cui lancio è in programma per il 5 luglio, data in cui verrà presentato ufficialmente anche l’impressionante, stando ai rumor, Nubia REDMAGIC 8S Pro.

Il tablet da gaming targato REDMAGIC è in dirittura d’arrivo

Concentriamoci sul tablet da gaming del produttore cinese di cui Nubia stessa sembrerebbe aver confermato lo sviluppo e l’imminente lancio del prodotto tramite un post sul social network cinese Weibo. Peraltro, in rete è emersa un’immagine commerciale che ci offre qualche indizio in merito al design del tablet.

Stando all’immagine sottostante l’intento dell’azienda sarebbe quello di posizionare il tablet nella fascia alta del mercato grazie a cornici molto sottili e la presenza, si vocifera, dell’eccellente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chipset che dovrebbe condividere con il prossimo Nubia REDMAGIC 8S Pro il quale, peraltro, potrà vantare la Leading Version, ovvero la variante potenziata della CPU di punta di Qualcomm con una frequenza massima di 3,36 GHz.

Continuando ad analizzare l’immagine di vendita il tablet potrebbe montare un pannello QHD+ dalle dimensioni di circa 12 pollici, un form factor decisamente in voga nell’ultimo periodo.

L’ipotesi più sensata è che questo presunto tablet da gaming possa trattarsi di una versione rebrand dello ZTE Axon Pad in quanto il marchio REDMAGIC rientra nell’ombrello di aziende a cui fa capo proprio ZTE. Nonostante questo, il rebrand potrebbe riguardare solo la mera estetica del tablet che, invece, potrebbe vantare le specifiche di cui sopra trattandosi, appunto, di un tablet pensato per il gaming.

Non sono emersi ulteriori dettagli riguardo le specifiche tecniche del prossimo tablet da gaming di Nubia né abbiamo informazioni sul prezzo o sulla eventuale commercializzazione in Italia. Non ci resta che attendere il 5 luglio per scoprirne di più sui prossimi prodotti targati REDMAGIC.

