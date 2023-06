Manca poco più di un mese all’evento Galaxy Unpacked, durante il quale l’azienda coreana presenterà ufficialmente, tra le altre cose, i nuovi tablet della serie Samsung Galaxy Tab S9; con l’avvicinarsi della data in questione aumentano come sempre le indiscrezioni riguardo i nuovi dispositivi, giusto ieri infatti abbiamo avuto modo di conoscere alcune specifiche riguardanti i display e le batterie dei tablet in questione. Oggi invece, grazie a due differenti fughe di notizie, possiamo farci un’idea di altre presunte caratteristiche tecniche; diamo un’occhiata.

Informazioni su fotocamere, scanner di impronte e molto altro dei prossimi Samsung Galaxy Tab S9

C’è parecchia carne al fuoco oggi, le ultime indiscrezioni trapelate ci consentono infatti di farci un’idea più chiara circa diverse caratteristiche dei prossimi tablet di casa Samsung; stando a quanto riportato l’azienda avrebbe implementato alcuni cambiamenti ai comparti fotografici dei Galaxy Tab S9 rispetto alla precedente generazione.

Pare che la società abbia intenzione di equipaggiare la versione base della famiglia con una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, non viene menzionato l’obiettivo ultrawide presente sui tablet della precedente generazione, non è chiaro quindi se Samsung possa aver optato per la sua non implementazione; per quanto riguarda le altre due varianti il sensore ultrawide sarebbe stato aggiornato con un’unità da 8 MP sul Galaxy Tab S9 Plus e sul Galaxy Tab S9 Ultra, che dovrebbero mantenere gli altri sensori da 13 MP e 12 MP, mentre il fratello maggiore dovrebbe poter vantare un obbiettivo ultrawide da 12 MP anche frontalmente.

Come potete notare, il leaker rilascia diverse altre informazioni, per esempio rispetto alla precedente generazione sembra che quest’anno tutti e tre i modelli di Galaxy Tab S9 avranno uno scanner per il rilevamento delle impronte digitali sotto al display, ciò sarebbe permesso dall’aggiornamento dell’intera gamma ai display Dynamic AMOLED 2X.

Un’altra differenza rispetto allo scorso anno sarebbe rappresentata dall’implementazione del supporto dual SIM, anche se non è chiaro se questo possa essere riservato solo ad alcuni mercati; inoltre i Galaxy Tab S9 sarebbero i primi tablet di Samsung a poter vantare la certificazione di resistenza contro acqua e polvere IP68 (precedenti rumor parlavano di IP67).

Sembra che Samsung abbia lavorato anche al comparto audio dei dispositivi, il leaker afferma infatti che i nuovi modelli una qualità del suono migliore del 25%, migliori saranno anche processore, RAM e memorie interne: pare che i futuri Galaxy Tab S9 saranno equipaggiati con una versione migliorata del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, RAM LPDDR5X e spazio di archiviazione UFS 4.0, ad eccezione della variante di archiviazione da 128 GB visto che l’azienda al momento non produce memorie UFS 4.0 con questo taglio.

Quanto sopra esposto però non è tutto, grazie infatti all’analista Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) e solitamente molto affidabile, pare che Samsung abbia intenzione di lanciare 5 modelli di Galaxy Tab S9 quest’anno, anche se solo i tre che già conosciamo arriveranno in estate; sembra infatti che l’azienda abbia in programma anche il lancio di un Galaxy Tab S9 FE e il Galaxy Tab S9 FE+ che però avrebbero subito dei ritardi in fase di produzione, il loro lancio dovrebbe quindi slittare di un paio di mesi.

Dei due dispositivi non sappiamo quasi nulla, se non quelle che dovrebbero essere le presunte colorazioni, per gentil concessione di Young.

Colors on the Samsung Galaxy Tab S9 Series

S9/S9+/S9 Ultra: Beige and Gray

S9 FE/FE+: Gray, Light Green, Light Pink and Silver — Ross Young (@DSCCRoss) June 21, 2023

Come potete notare Young ha diffuso quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili dell’intera famiglia di Galaxy Tab S9, la serie “principale” dovrebbe essere disponibile nelle sole colorazioni beige e grigio, mentre le future varianti Fan Edition sarebbero disponibili in grigio, verde chiaro, rosa chiaro e argento.

Considerando il ritardo nella produzione dei modelli Fan Edition viene spontaneo domandarsi se Samsung abbia intenzione di pianificare un apposito evento per la loro presentazione nel mese di settembre, o se forse preferisca approfittare del palcoscenico dell’IFA di Berlino; non ci resta che attendere per scoprirlo.

