Samsung ci sta prendendo gusto: il produttore sudcoreano ha appena ufficializzato delle versioni speciali a tema Pokémon delle proprie cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 e Samsung Galaxy Buds2 Pro. I più attenti di voi ricorderanno certamente che non si tratta di una prima volta.

Samsung Galaxy Buds2 e Buds2 Pro diventano dei Pokémon

Infatti, correva il mese di maggio dello scorso anno quando veniva annunciata la Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition, che racchiudeva le apprezzate cuffie senza fili del brand coreano in un’iconica Poké Ball. A quanto pare, quell’edizione delle cuffie — stanti la sua particolarità e la popolarità sempre viva del franchise — aveva riscosso un gran bel successo di pubblico, tale da convincere Samsung a fare un altro tentativo poco più di un anno più tardi.

Questa volta, il produttore ha scelto di raddoppiare, anzi di triplicare: l’edizione speciale è disponibile sia per le solite Samsung Galaxy Buds2 che per le più recenti top di gamma Samsung Galaxy Buds2 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione); i clienti hanno facoltà di scelta tra tre design diversi, tutti decisamente ben fatti (come un portavoce del produttore ci ha tenuto a sottolineare): Ditto, Jigglypuff e Snorlax. Oltre al case personalizzato per riprendere le fattezze di ciascuno dei tre Pokémon, il pacchetto include anche degli adesivi dedicati.

Prezzi e disponibilità

Capitolo prezzi: il Samsung Galaxy Buds 2 Pokémon Pack costa KRW 129.000, ovvero circa 90 euro al cambio attuale; il Samsung Galaxy Buds 2 Pro Pokémon Pack costa KRW 199.000, ovvero circa 140 euro al cambio attuale. Se ci stavate già facendo un pensiero, abbiamo una cattiva notizia per voi: allo stato attuale, l’ufficializzazione di queste versioni speciali vale per la sola Corea del Sud — dal 27 giugno sul G Market e dal 29 giugno presso il nuovo Samsung Gangnam store —, né ci sono informazioni in merito ad una possibile disponibilità a livello internazionale.

Detto questo, vi ricordiamo che l’estate di Samsung ha in serbo delle novità nettamente più interessanti: le indiscrezioni sui nuovi pieghevoli e non solo continuano a rincorrersi e il tempo che ci separa dal prossimo Galaxy Unpacked 2023 è sempre meno.

