Dall Corea del Sud arriva la notizia dell’imminente lancio di una nuova speciale edizione delle cuffie Samsung Galaxy Buds 2 dedicata agli appassionati di Pokemon.

Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition, questo è il suo nome, si caratterizza per una custodia personalizzata in pieno stile Pokemon e per vari adesivi dedicati ai principali personaggi di questo popolare franchise.

Cosa sappiamo di Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition

Allo stato attuale il produttore non ha fornito dettagli relativi all’effettiva disponibilità di questa edizione limitata delle sue cuffie true wireless, limitandosi a pubblicare la pagina ad esse dedicata sul suo store online in Corea del Sud.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra le cinque opzioni di colore standard di Samsung Galaxy Buds 2 ma, ovviamente, la custodia rossa e bianca dedicata ai colori Pokemon nasconde quello che sarebbe altrimenti il design originale.

Per quanto riguarda il prezzo, questa speciale edizione delle cuffie di Samsung sarà venduta a 134.000 won, pari al cambio a circa 100 euro.

Dal momento che solitamente la versione standard di queste cuffie true wireless di Samsung costa di più, tale edizione limitata potrebbe trasformarsi in un buon affare anche per le persone che non sono appassionate del mondo Pokemon. Trattandosi di un’edizione limitata, tuttavia, c’è da mettere in preventivo che i modelli disponibili non saranno tantissimi e, probabilmente, le scorte si esauriranno molto rapidamente.

Se desiderate visitare la pagina del sito di Samsung dedicata alle cuffie Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition non dovete fare altro che seguire questo link.

Allo stato attuale non vi sono informazioni da parte di Samsung sulla possibile commercializzazione di questa speciale versione delle sue cuffie true wireless al di fuori della Corea del Sud ma non è da escludere che il produttore possa decidere di lanciarle in qualche altro mercato selezionato.

