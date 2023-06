Il prezzo iniziale di Samsung Galaxy A54 5G ha fatto storcere il naso a diversi utenti, ma grazie alle offerte che si stanno susseguendo in queste settimane, la proposta di fascia media del produttore sud-coreano si fa decisamente più interessante. Lo smartphone può contare su qualche sconto anche su Amazon, che riguarda la versione 128 GB e la versione 256 GB: vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy A54 5G in offerta su Amazon

Samsung Galaxy A54 5G è la proposta di fascia media principale del produttore per questo 2023, almeno per ora. Va a “prendere il posto” del predecessore Galaxy A53 5G, che ha probabilmente ottenuto un successo inferiore a Galaxy A52 5G e Galaxy A52s 5G, due tra i prodotti più apprezzati degli ultimi anni nel mondo Android. La scheda tecnica è capeggiata dal display Infinity-O Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore delle impronte digitali integrato, e dal SoC Exynos 1380 octa core, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Completa la connettività con 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C.

Nella nostra recensione abbiamo apprezzato soprattutto il comparto fotografico, composto da un totale di quattro sensori: sul retro è disponibile una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore macro da 5 MP, mentre frontalmente troviamo un sensore grandangolare da 32 MP. La batteria di Galaxy A54 5G è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 25 W (attenzione, il caricabatterie non è incluso in confezione).

Lo smartphone è stato lanciato con Android 13 e la One UI 5.1, l’ultima versione a disposizione in quel momento. Secondo le promesse di Samsung, arriverà almeno fino ad Android 17 (quattro major update) e riceverà cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A54 5G ha debuttato nella seconda metà di marzo 2023 al prezzo consigliato di 499,90 euro per la versione 128 GB e di 569,90 euro per quella 256 GB, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con sconti tra i 150 e i 175 euro, validi su alcune colorazioni. La variante 128 GB Awesome Violet è disponibile a 349,90 euro nella versione EU (venduta e spedita da Amazon), mentre quella Awesome White è acquistabile alla stessa cifra ma solo spedita da Amazon. Nel caso desideriate la variante da 256 GB, potete trovarla a 394,08 euro (spedita da Amazon). Tenete conto che in confezione non è incluso il caricabatterie. Se siete interessati potete cliccare su uno dei link qui sotto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A54 5G