WeatherYou è un’applicazione meteo che offre una semplice e chiara interfaccia utente basata sul design Material You di Google.

L’app offre la possibilità di consultare le previsioni del tempo fino a sette giorni in varie località mostrando una scheda riepilogativa con le temperature minime e massime, la temperatura e le condizioni del tempo attuali, la temperatura percepita e la probabilità di precipitazioni.

La sezione con le previsioni per la giornata in corso offre un’anteprima dell’evoluzione del meteo di ora in ora con le temperature minime e massime e la probabilità di precipitazioni, mente nella sezione appena sotto sono visibili le previsioni meteo per i prossimi sette giorni.

L’app fornisce anche informazioni relative alla velocità del vento, la percentuale di umidità, la distanza di visibilità, l’indice UV e gli orari di alba e tramonto, il tutto all’interno di un’interfaccia utente minimale che supporta il tema chiaro e scuro.

WeatherYou è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e nemmeno pubblicità. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

