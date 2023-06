Nella giornata di ieri, il canale YouTube “Made by Google” ha pubblicato una nuova serie di video brevi chiamata #BestPhonesForever con protagonisti un Google Pixel 7 Pro (tranne in uno dei video dove il protagonista è il nuovo Google Pixel Fold) e un iPhone 14 Pro di Apple.

I video, dal taglio piuttosto divertente, provano a raccontare cosa succederebbe nel momento in cui due smartphone decidessero di smettere di essere rivali per diventare amici: iPhone e Pixel parlano tra loro, con iPhone che mostra “invidia” per alcune caratteristiche peculiari dei più recenti smartphone del colosso di Mountain View.

Google esalta le caratteristiche peculiari dei Pixel rispetto agli iPhone

Dopo la campagna pubblicitaria lanciata nel 2019 dove Google metteva a confronto il Pixel 3a con “Phone X”, ovvero iPhone X, prendendo in giro Apple su prezzo (399 dollari contro 999 dollari) e prestazioni fotografiche, il colosso di Mountain View torna “all’attacco”.

Stavolta lo fa attraverso una serie di cinque brevi video chiamata #BestPhonesForever. Protagonisti dei video sono un iPhone 14 Pro con la voce di Siri e un Google Pixel 7 Pro (o un Pixel Fold, come nel caso dell’ultimo video) con la voce di Google Assistant.

I due smartpohone si ritrovano a parlare tra loro, condividendo esperienze vissute, storia e chiacchierando delle funzionalità esclusive dei Pixel che, tutt’oggi, latitano a bordo di un iPhone.

L’obiettivo di questa campagna è palesemente quello di evidenziare le caratteristiche dei più recenti smartphone della gamma Pixel rispetto a quelle degli iPhone della mela morsicata.

La serie #BestPhonesForever mette in luce una nuova “amicizia” tra iPhone e Pixel

Come anticipato, la serie si compone di cinque brevi video (che potete trovare nel resto dell’articolo). Ognuno di questi video fa alcuni riferimenti al passato e al presente, focalizzandosi su una o più caratteristiche esclusive dei Pixel. Di seguito, riassumeremo il contenuto ciascun video.

Plateau

Nel video che apre la serie, iPhone si lamenta di avere raggiunto il “Plateau”, ossia di non avere apportato innovazioni in linea con i passi in avanti fatti dalla tecnologia. Google Pixel 7 Pro risponde che lui continua ad essere un dispositivo leggendario.

A quel punto, iPhone inizia a elencare alcune funzionalità che invidia agli smartphone del colosso di Mountain View come la possibilità di eliminare la sfocatura dalle immagini, la chiamata assistita, lo zoom 30x, la modalità astrofotografia.

Il melafonino sostiene che queste sono alcune delle cose che lui potrebbe non essere mai in grado di fare e mostra una certa invidia verso l’intelligenza artificiale, vera assente durante il keynote di apertura della WWDC23 di inizio mese.

Il video si conclude con la “morte” per batteria scarica dell’iPhone e Pixel che chiede se qualcuno abbia un caricabatterie Lightning a portata di mano.

Seeing Stars

Questo video è incentrato sulla modalità astrofotografia e inizia con Pixel che chiede a iPhone se vede la galassia Andromeda e lui risponde che gli piacerebbe vederla nel modo in cui la vede il rivale di sempre.

Durante il video, Pixel manda i suoi scatti a iPhone che, in risposta, azzarda degli scatti con flash, venendo preso in giro con la battuta “Stai provando a mandare una sorta di messaggio agli extraterrestri?”.

Sketchy Wi-Fi

Nel terzo video viene evidenziata la VPN di Google One integrata negli ultimi smartphone del colosso di Mountain View. I due dispositivi sono agganciati ad una rete Wi-Fi pubblica e iPhone teme l’esposizione dei dati, passando alla modalità aereo perché “la sicurezza viene prima di tutto”.

Lifesaver

Nel quarto video viene esaltata la ricarica wireless inversa, presente sui Google Pixel ma assente sugli iPhone. Nel video, Pixel 7 Pro “salva la vita” all’iPhone sfruttando questa caratteristica.

Rinvenuto, iPhone si scusa dicendo che si stava “abbuffando di quello show sull’amichevole allenatore di calcio” (chiaro riferimento alla serie Ted Lasso), ringrazia Pixel e si dice sorpreso perché “non aveva idea che ciò fosse possibile”.

Opening Up

Nell’ultimo video, Google Pixel 7 Pro lascia il posto al primo pieghevole del colosso di Mountain View, ovvero Google Pixel Fold.

iPhone chiede: “Pixel, ti sei mai chiesto se c’è qualcosa di più grande là fuori? Qualcosa di totalmente nuovo?”. A quel punto Pixel risponde divertito, chiedendo all’amico se ha notato qualcosa di nuovo in lui.

Sebbene iPhone provi a indovinare quale possa essere la novità puntando sulla Gomma magica, un’altra delle funzionalità smart dei Pixel (disponibile però sull’app Google Foto per tutti gli abbonati a Google One), o la VPN integrata, Pixel sorprende l’amico aprendosi e mostrando il suo ampio display interno.

A quel punto iPhone “sviene” e, una volta rinvenuto, chiede al Pixel in che anno siamo. Il video si chiude con Pixel che fa fare una partita ad iPhone, sfruttando il suo enorme display interno.

Cosa ne pensate di questi video? A me personalmente hanno strappato più di un sorriso: in fin dei conti, utilizzo quotidianamente sia un iPhone 14 Pro che un Google Pixel 7 Pro ed è capitato di ritrovarmi in situazioni del genere (anche se, a onor del vero, ci sono alcune cose che vanno molto meglio su iPhone rispetto a Pixel, in primis le app social).

