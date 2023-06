L’estate è arrivata e le vacanze si avvicinano, e proprio per questo potrebbe far comodo un caricabatterie compatto, da poter portare ovunque senza problemi di spazio. Su Amazon potete trovarne in offerta due targati Anker: si tratta dei modelli Anker PowerPort III Nano da 20 W e Anker 511 GaN Nano 3 da 30 W. Vediamo come approfittarne subito.

Due caricabatterie Anker in offerta su Amazon

I caricabatterie compatti sono l’ideale da affiancare a quelli “classici”, soprattutto nel caso questi ultimi possano risultare ingombranti da portare in giro o da mettere in valigia. Anker proposte due modelli in offerta su Amazon, uno con un ribasso di quasi il 25% e uno con un coupon del 20%.

Il primo è l’Anker PowerPort III Nano da 20 W con USB-C (A2633), che risulta compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android, con i modelli più recenti di iPhone (può caricare un iPhone 13 al 53% in 30 minuti), con i vari wearable e non solo. Offre un design del 50% più piccolo e leggero rispetto ai modelli classici. Il secondo è l’Anker 511 Nano 3 ed è un modello GaN: sostituendo il silicio con il nitruro di gallio, l’azienda è stata in grado di offrire 30 W di potenza in 2,6 cm di spessore e in dimensioni generali del 70% inferiori rispetto al solito. È adatto per smartphone, tablet Android e iOS/iPadOS, ma anche cuffie e notebook a basso consumo. Entrambi non includono nella confezione il cavo, quindi tenetene conto in fase di acquisto: se già ne possedete uno USB Type-C, potete utilizzare quello.

Anker PowerPort III Nano e Anker 511 Nano 3 GaN sono in offerta su Amazon con consegna rapida al prezzo di rispettivamente 15,99 euro e 19,99 euro. Il secondo è disponibile in tre colorazioni (Bianco, Nero e Viola) e arriva a quella cifra grazie all’aggiunta di un coupon del 20% (valido fino al 24 giugno 2023, salvo esaurimento scorte). Se siete interessati, potete procedere all’acquisto seguendo uno dei link qui in basso:

Acquista caricabatterie Anker PowerPort III Nano in offerta

Acquista caricabatterie Anker 511 Nano 3 GaN in offerta (Nero)

Acquista caricabatterie Anker 511 Nano 3 GaN in offerta (Bianco)

Acquista caricabatterie Anker 511 Nano 3 GaN in offerta (Viola)

