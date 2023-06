L’estate è finalmente arrivata e OnePlus ha deciso di offrire una serie di promozioni imperdibili su diversi prodotti del proprio catalogo. Se state pensando di aggiornare i vostri dispositivi tecnologici e affidarvi ai prodotti OnePlus, non potete perdere queste offerte esclusive.

Disponibili solo fino alla fine di giugno sullo store ufficiale del produttore, queste promozioni vi permetteranno di creare il vostro ecosistema OnePlus ideale, che include smartphone, tablet e cuffie wireless per tutte le tasche. Scopriamo insieme le migliori offerte da non lasciarsi scappare.

Le offerte di giugno di OnePlus offrono sconti su smartphone, tablet e cuffie

Le offerte di giugno di OnePlus si concentrano principalmente sugli smartphone più recenti (di varie fasce di prezzo) e sugli accessori abbinati, tra cui gli auricolari wireless di fascia alta e quelli più economici della serie Nord. Inoltre, c’è una promozione esclusiva per l’acquisto di OnePlus Pad, il primo tablet dell’azienda. OnePlus ha pensato davvero a tutti, creando offerte studiate per soddisfare tutte le esigenze e tutte le tasche, come vedremo a breve.

Ecco una selezione di offerte imperdibili in occasione delle promozioni Flash Sale di giugno, valide solo fino al 30 giugno 2023:

Le offerte sugli smartphone di OnePlus includono anche prodotti più accessibili della serie Nord, che si posizionano nella fascia medio-bassa del mercato. Le Monthly Offer includono i seguenti dispositivi in bundle con accessori compatibili:

Le promozioni non si limitano solo agli smartphone ma abbracciano anche il nuovissimo OnePlus Pad e le cuffie dell’azienda. Ecco le offerte Audio Accessories disponibili:

Se desiderate usufruire di queste promozioni, potete scaricare l’app ufficiale dello store OnePlus tramite il badge sottostante. Ricordiamo che avete tempo fino al 30 giugno per effettuare i vostri acquisti e approfittare delle offerte di giugno. Non ci resta che augurarvi buoni acquisti.

Potrebbero interessarti anche: Questo dovrebbe essere OnePlus V Fold: ecco il design del primo pieghevole della casa e Volete provare per primi il prossimo OnePlus Nord? Grazie a The Lab, è possibile