OnePlus V Fold è protagonista di una serie di immagini che ne ritrarrebbero il design in praticamente ogni angolazione. Il primo smartphone pieghevole del produttore cinese è sempre più vicino al lancio: vediamo come dovrebbe essere.

OnePlus V Fold si mostra in queste immagini

Quello che dovrebbe essere OnePlus V Fold si mostra in alcune interessanti immagini, che ci mostrano il form factor, lo schermo pieghevole, lo schermo esterno, il modulo fotografico firmato Hasselblad e altri dettagli. Il tutto, come spesso capita, proviene dal solito @OnLeaks, questa volta in collaborazione con Smartprix. Se vi aspettavate un semplice rebrand di OPPO Find N2 preparatevi a restare delusi, perché almeno nell’aspetto lo smartphone sembra avere una sua identità.

Come potete vedere nei render, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese dovrebbe disporre di un alert slider, di una finitura in similpelle per la parte posteriore (anche se è probabile l’arrivo di un’alternativa in vetro, per una versione più classica) e di un lettore d’impronte digitali laterale, integrato nel tasto di accensione e spegnimento. In base alle immagini, il dispositivo disporrebbe di uno schermo esterno con bordi sottili e un foro per la fotocamera anteriore nella parte centrale, in alto. Lo schermo interno sembra offrire un altro foro per la fotocamera, questa volta spostato nella parte sinistra. Entrambi i sensori dovrebbero essere da 32 MP.

Il form factor generale è quello a libro che abbiamo imparato a conoscere bene con la gamma Samsung Galaxy Z Fold. Dal momento che nei render si intravedono le bande dell’antenna, possiamo sostenere che OnePlus V Fold offra un telaio in metallo. Il modulo fotografico risulta decisamente sporgente e di forma circolare: include una tripla fotocamera, ma non il flash LED, posizionato nell’angolo. Secondo le indiscrezioni trapelate finora, lo smartphone dovrebbe disporre di una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), di una fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP e di un teleobiettivo a periscopio da 32 MP.

Il pieghevole potrebbe offrire uno schermo interno OLED da 8 pollici a risoluzione QHD+, uno schermo interno OLED da 6,5 pollici Full-HD+ (entrambi con refresh rate fino a 120 Hz), il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria interna UFS 4.0, e una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 13 con OxygenOS 13.1.

OnePlus V Fold non ha ancora una data di lancio ufficiale: sappiamo solo che sarà presentato entro il terzo trimestre 2023, e alcuni puntano addirittura a un debutto per il mese di agosto. Insomma, anche OnePlus sembra quasi pronta per lanciare il guanto di sfida a Samsung Galaxy Z Fold5, in arrivo alla fine di luglio. Purtroppo le indiscrezioni parlano di un lancio riguardante Stati Uniti, Cina e India, ma non è detta l’ultima parola: vedremo il pieghevole OnePlus anche in Europa, magari con qualche mese di ritardo? Lo scopriremo.

