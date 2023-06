Lo scorso aprile il team di Google ha reso noto di avere deciso di estendere il programma Google Play Points per consentire agli utenti di usufruire delle offerte di alcune aziende partner, come DoorDash, Instacart, Google Merchandise Store e Povo.

Introdotto nel 2018, il programma Google Play Points rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per incentivare gli utenti a spendere sulla piattaforma Google Play: in pratica, è possibile ottenere dei punti per gli acquisti effettuati tra applicazioni, giochi e audiolibri, punti che possono poi essere riscattati per ottenere altri contenuti.

Ebbene, l’ultima aggiunta a questo popolare programma è rappresentata da un simpatico peluche Android.

Un piccolo peluche con i Google Play Points

Il team di Google ha deciso di mettere a disposizione degli utenti che partecipano a questo programma un piccolo peluche che rappresenta il popolare sistema operativo mobile dell’azienda.

Alto circa 26 cm e largo circa 23 cm, il peluche è ovviamente verde e ha un aspetto che non può che essere familiare per chi ha un dispositivo basato su Android.

Servono 1.800 punti per riscattare questo peluche, che non viene più venduto su Google Merchandise Store, in quanto è ora un premio esclusivo riservato al programma Google Play Points (i punti per ottenerlo possono essere usati entro il 30 settembre 2023 mentre il premio deve poi essere riscattato entro il 31 dicembre 2023).

Ricordiamo che il programma Play Points prevede diversi livelli (Bronzo, Oro e Platino) e i premi messi a disposizione degli utenti possono variare in base a quello raggiunto, oltre che per il Paese di provenienza.

Per ulteriori informazioni sul programma o per prendere parte ad esso è sufficiente accedere al Google Play Store, entrare nel menu toccando l’icona del proprio account nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare Play Points.

Potrebbe interessarti anche: ecco quattro modi utili per riscattare i Google Play Points