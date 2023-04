Il sistema dei Google Play Points è molto apprezzato dagli utenti Android e probabilmente presto lo sarà ancora di più: il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso di ampliare l’elenco dei prodotti che è possibile riscattare con tale programma.

In particolare, il team di Google ha reso noto di avere esteso il programma Google Play Points per andare a ricomprendere offerte partner, con un elenco iniziale che include DoorDash, Instacart, Google Merchandise Store e Povo.

Una simpatica novità per i punti Google Play

Allo stato attuale l’unica novità effettivamente disponibile pare sia rappresentata dalla possibilità di ottenere una “Google T-Shirt” con 2.500 punti, l’equivalente di 25 dollari in credito Google Play.

Probabilmente gli utenti riceveranno un codice promozionale da usare sul sito Web del negozio, con alcune restrizioni (come la possibilità di utilizzare i punti per ottenere questa offerta fino ad un massimo di 5 volte). Questa particolare offerta di riscatto di Google Play Points sarà disponibile fino al 30 giugno 2023.

Ed ancora, gli utenti potranno ottenere 5 dollari di sconto su una consegna di generi alimentari Instacart (su una spesa minima di 35 dollari) o 10 dollari di sconto su un ordine DoorDash.

Queste offerte stanno iniziando a essere distribuite agli utenti ma non sono ancora ampiamente disponibili. Per scoprire se si rientra tra coloro per i quali sono già state implementate non bisogna fare altro che visitare la pagina Play Points dal menu dell’account nel Google Play Store e andare nella scheda “Utilizza” per vedere se sono disponibili.

Ricordiamo che il sistema dei Google Play Points prevede che gli utenti ricevano dei punti nel momento in cui effettuano qualsiasi acquisto (per applicazioni, giochi, abbonamenti, film, programmi TV, libri) tramite la fatturazione di Google Play, con appositi moltiplicatori per livello, che aumentano ciò che si guadagna e sbloccano ulteriori vantaggi.

Potrebbe interessarti anche: Google Play Points arriva in Italia, ecco come funziona