Come antipasto della serie HONOR 90 che verrà lanciata ufficialmente in Europa il prossimo 6 luglio a Parigi, HONOR ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del modello “base” della gamma, ovvero HONOR 90 Lite.

Si tratta di uno smartphone Android di fascia medio-bassa, realizzato con un design abbastanza pulito e piacevole, che punta tutto sulla fotocamera principale da 100 megapixel e su altre specifiche tecniche implementate per garantire il benessere degli occhi. Scopriamo tutti i dettagli, compreso il prezzo di vendita sul mercato italiano.

HONOR 90 Lite è ufficiale in Italia

Dopo essere stato lanciato in sordina appena una settimana fa, il nuovo HONOR 90 Lite è ufficiale anche in Italia e riprende al 100% tutte le indiscrezioni trapelate in precedenza, inclusi i render stampa che ce lo hanno mostrato in tutte e tre le colorazioni a inizio mese.

Dal punto di vista estetico, HONOR ha optato per un design piuttosto pulito, sfruttando esclusivamente la zona del comparto fotografico per cercare di rendere distinguibile il dispositivo. La scelta è ricaduta su un’isola a forma di “otto” che sporge leggermente dalla scocca posteriore; il colore della stessa è poi ripreso all’intersezione tra i due “esagoni” stondati.

Analizzando il comparto fotografico, HONOR 90 Lite punta su un comparto triplo composto da una fotocamera principale da 100 megapixel, una fotocamera grandangolare e di profondità da 5 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel.

La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel ed è collocata all’interno di un foro circolare e centrato, ritagliato nella parte alta dell’ampio display LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 90 Hz. Questo display ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu. Inoltre, per il benessere degli occhi, il dispositivo mutua dal flagship HONOR Magic5 Pro (trovate qui la nostra recensione) funzionalità come Dynamic Dimming e Circadian Night Display.

HONOR 90 Lite è spinto dal SoC Dimensity 6020 di MediaTek, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, il dispositivo può prendere 5 GB in “prestito” dallo spazio di archiviazione per portare il totale della RAM a disposizione a 13 GB (8 GB fisici e 5 GB virtuali).

Chiudono il pacchetto un buon comparto connettività (c’è anche il supporto alle reti 5G), una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 35 W e il sistema operativo che è la MagicOS 7.1 basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HONOR 90 Lite.

Dimensioni: 162,9 x 74,5 x 7,48 mm

x x Peso: 179 grammi

Materiali: vetro (anteriore), plastica (frame laterale e scocca posteriore)

(anteriore), (frame laterale e scocca posteriore) Display: LCD LTPS da 6,7 pollici Risoluzione FHD+ (1080 x 2388 pixel, in 19,9:9) Refresh rate fino a 90 Hz Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Funzionalità Dynamic Dimming Funzionalità Circadian Night Display

da SoC: MediaTek Dimensity 6020 (7 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G57 MC2

(7 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 100 MP (f/1.9) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Zoom digitale fino al 10x Registra video fino al 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: singola Sensore da 16 MP (f/2.45) Registra video fino al 1080p a 30 fps

Audio: mono

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 (LE, A2DP), NFC , GPS , USB Type-C

(802.11 ac, dual-band), (LE, A2DP), , , Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , luce ambientale , prossimità (virtuale)

, , , , (virtuale) Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Altri metodi di sblocco: sblocco col volto (2D)

(2D) Batteria: Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 35 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MagicOS 7.1 basata su Android 13

Disponibilità e prezzo di HONOR 90 Lite

Il nuovo HONOR 90 Lite è già disponibile all’acquisto in Italia attraverso il sito ufficiale del produttore cinese, nelle tre colorazioni Cyan Lake, Midnight Black e Titanium Silver (disponibile dal prossimo 30 giugno come esclusiva dello store ufficiale online).

Lo smartphone arriva nella sola configurazione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e viene venduto al prezzo consigliato di 299,90 euro.

Acquista HONOR 90 Lite sul sito ufficiale hihonor.com

Al momento del lancio, è prevista una promozione che permette di ricevere, in bundle con lo smartphone, un dispositivo a scelta tra la HONOR Band 7 (valore commerciale pari a 59,90 euro) e le cuffie true wireless HONOR Earbuds X5 (valore comerciale pari a 59,90 euro).

Il prossimo 6 luglio conosceremo anche il resto della gamma HONOR 90 che, già presentata sul mercato cinese lo scorso 29 maggio. Vedremo se l’azienda deciderà di importare dalle nostre parti anche il modello “Pro” o se, a fare compagnia al modello “Lite”, arriverà unicamente il modello di mezzo.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Honor 70 5G: un fulmine a ciel sereno nella fascia media e Migliori smartphone HONOR: la classifica di questo mese