Torniamo ad occuparci di HONOR 90 Lite, nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese che è comparso sul sito ufficiale dell’azienda in Francia in una pagina con tutte le sue caratteristiche.

In attesa della presentazione ufficiale, che dovrebbe aver luogo il 6 luglio in occasione del lancio globale della serie HONOR 90, abbiamo la conferma di quella che sarà la sua dotazione tecnica.

Cosa sappiamo di HONOR 90 Lite

Il nuovo smartphone di fascia media di HONOR altro non è che una versione modificata di HONOR X50i, device lanciato in Cina lo scorso aprile.

Se il design tra i due smartphone è praticamente identico, qualche differenza la troviamo per quanto riguarda la RAM, la fotocamera posteriore e la velocità di ricarica della batteria.

Dotato di un display LTPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 19,9:9 e refresh rate a 90 Hz, HONOR 90 Lite è animato da un processore MediaTek Dimensity 6020.

Passando alla memoria, lo smartphone di HONOR può contare su 8 GB di RAM e su 256 GB di memoria di archiviazione mentre dal punto di vista software arriva sul mercato con l’interfaccia MagicOS 7.1, basata su Android 13.

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente HONOR 90 Lite presenta una fotocamera da 16 megapixel mentre sulla parte posteriore trova spazio una tripla fotocamera con un sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel.

Tra le atre caratteristiche dello smartphone troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali montato sul lato, il supporto Dual SIM, le connettività 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, una porta USB Type-C, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W) e tre colorazioni (Midnight Black, Titanium Silver e Cyan Lake).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di HONOR per scoprire quando lo smartphone sarà disponibile in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare. Potete trovare la pagina dedicata a HONOR 90 Lite sul sito francese del produttore seguendo questo link.