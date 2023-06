Il brand cinese HONOR, un tempo costola del gigante dormiente Huawei, ha recentemente presentato in patria la nuova serie HONOR 90 composta da due modelli: HONOR 90 e HONOR 90 Pro. L’azienda ha già annunciato la disponibilità degli smartphone in questione anche per i mercati internazionali in tempi brevi, mercati sui quali i dispositivi saranno ovviamente dotati dei Google Mobile Service.

Insieme ai due smartphone in questione dovrebbero arrivare altri due dispositivi del brand, già annunciati sul sito francese dell’azienda (che però non rivela alcun dettaglio circa le loro caratteristiche), si tratta di HONOR 90 5G e HONOR 90 Lite 5G; il secondo si è reso protagonista di una fuga di render, grazie ai quali abbiamo la possibilità di ammirarne il design.

Ecco che aspetto avrà HONOR 90 Lite 5G

Le immagini che potete vedere poco sotto sono state condivise dai colleghi di Appuals, che sono entrati in possesso di alcuni render raffiguranti il prossimo HONOR 90 Lite 5G il cui lancio per il mercato europeo, come già detto in apertura, dovrebbe avvenire in concomitanza con quello di HONOR 90 e HONOR 90 Pro.

Previous Next Fullscreen

Le informazioni riguardanti HONOR 90 Lite 5G sono alquanto scarse per il momento, ma grazie ai render sappiamo ora che lo smartphone sarà disponibile in tre differenti colorazioni, blu, nero e argento.

Grazie alle immagini possiamo altresì notare come il sensore fotografico anteriore sia posizionato in un apposito foro, posto in posizione centrale nella parte alta del display; mentre per quel che concerne il comparto fotografico principale, esso avrà una configurazione a tripla fotocamera, con un sensore principale da 100 MP.

Il dispositivo assomiglia ad un altro smartphone del brand, rimasto esclusiva del mercato interno cinese, ovvero HONOR X50i 5G, anche se con qualche piccola differenza come l’utilizzo di tre sensori fotografici posteriormente anziché due.

Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo del prossimo HONOR 90 Lite 5G, non ci sono informazioni riguardo le specifiche tecniche anche se si ipotizza che possa avere uno schermo LCD FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un processore Dimensity 6020, un sensore principale da 100 MP, una fotocamera frontale da 8 MP, un Batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica da 35 W e scanner per impronte digitali montato lateralmente.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori informazioni in merito, non mancheremo di tenervi aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: Con HONOR Magic Moments Awards 2023 potete vincere uno smartphone del brand