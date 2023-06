Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento dei vari servizi che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e tra le novità delle ultime ore vi sono quelle relative a Google Maps e YouTube Music.

Una novità per Google Maps sul Web

Sebbene le attenzioni degli sviluppatori di Google Maps siano rivolte principalmente alle applicazioni mobile, di tanto in tanto delle novità vengono implementate anche nella versione Web di questo popolare servizio.

Una delle ultime novità introdotte è rappresentata da una barra laterale che offre pure delle nuove funzionalità, che si è arricchita anche della nuova opzione “Recenti“: selezionandola, è possibile visualizzare una panoramica dei luoghi visitati di recente in Google Maps (non si tratta di un semplice elenco di nomi, in quanto vengono mostrate anche alcune informazioni aggiuntive).



In futuro le posizioni verranno salvate oltre la sessione corrente e, in caso di chiusura di Google Maps e successiva apertura, questo elenco sarà nuovamente disponibile.

Inoltre, gli utenti potranno anche rimuovere i luoghi guardati, pianificare più viaggi contemporaneamente e condividere una selezione di luoghi con gli amici.

Nuova interfaccia per YouTube Music sul Web

Novità anche per la versione Web di YouTube Music, protagonista di un’importante riprogettazione, in virtù della quale viene implementato un navigation drawer con accesso molto rapido alle playlist.

Invece di avere una barra delle app in alto con Home, Esplora e Libreria, queste tre sezioni principali ora appaiono in un navigation drawer che può essere compresso.

Basta un clic del mouse per aprirlo e avere la possibilità di scorrere 50 playlist recenti, con la musica preferita in alto ed è disponibile una scorciatoia per creare nuove playlist.

Nel complesso, la nuova interfaccia ricorda quella della versione Web di YouTube e rappresenta la prima importante riprogettazione e revisione dell’esperienza Web di YouTube Music.