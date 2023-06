Chi acquista uno dei dispositivi della serie Google Pixel spesso non lo fa solo per il loro design o la dotazione hardware ma anche (e soprattutto) per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti costanti, oltre che in funzionalità, applicazioni e servizi esclusivi.

E il supporto di Google non riguarda soltanto le app principali ma anche quelle “secondarie”, come potrebbe essere ad esempio Google Orologio, che con Android 14 guadagnerà nuove funzionalità.

Le novità di Google Orologio con Android 14

Stando a quanto è possibile apprendere dalla beta 3 di Android 14, con la prossima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View gli utenti potranno ignorare le sveglie di Google Orologio semplicemente facendo scorrere la notifica.

Un suggerimento apposito sulla notifica che appare quando la sveglia suona mentre lo schermo è acceso inviterà l’utente a “Scorrere per interrompere” (farlo equivale a ignorare la sveglia).

Su Android 13, con la stessa versione di Google Orologio (la v. 7.5), gli utenti nella notifica visualizzeranno i pulsanti Snooze e Stop ma non potranno scorrere per eliminare la sveglia.

A seguire la notifica di Google Orologio su Android 14 e Android 13:

Questa novità dipende da una modifica apportata da Android 14, grazie alla quale è possibile eliminare le notifiche anche se normalmente sono persistenti o non eliminabili: il pulsante “Cancella tutto” non le cancellerà dall’area notifiche o dalla schermata di blocco ma lo scorrimento di una singola notifica ora la chiuderà e ciò anche se lo sviluppatore dell’app l’ha codificata come notifica in primo piano (come ad esempio nel caso degli allarmi).

C’è da precisare che la gesture “Scorri per interrompere” è disponibile soltanto per le notifiche che appaiono quando una sveglia (o un timer) suona mentre il telefono è sbloccato e che la funzionalità è ancora in fase di ottimizzazione.

