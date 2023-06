Prende il via quest’oggi, 15 giugno 2023, la nuova iniziativa promozionale eBay che consente di risparmiare il 10% extra su tantissimi articoli. Il nuovo coupon VACANZE23 è valido su tante categorie di prodotti fino alla fine del mese di giugno 2023: andiamo a scoprire come utilizzarlo e qualche esempio.

Come avere il 10% di sconto con il coupon VACANZE23

Il nuovo coupon VACANZE23 prevede una spesa minima di 15 euro e uno sconto massimo di 100 euro per acquisto, con un limite di due utilizzi per ciascun utente. Come spesso capita con questo genere di iniziative, il codice sconto non è valido su tutti i prodotti del sito, ma solo su una serie di categorie indicate nell’apposita pagina: tra queste possiamo trovare diversi prodotti tech, come tablet Android, cuffie, smartwatch, smartband e non solo, che vanno ad aggiungersi a elettrodomestici, prodotti per il giardino, per il fai da te, per lo sport, l’arredamento, i ricambi auto e moto e tanto altro.

Giusto per fare qualche esempio, tra le offerte più interessanti da sfruttare possiamo citare:

Considerando che il coupon è valido fino alle 23:59 del 30 giugno 2023, vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina eBay dedicata, che potrebbe arricchirsi di altri prodotti nei prossimi giorni. Per consultare tutti i prodotti compatibili con il coupon VACANZE23, da digitare all’interno del campo dedicato ai codici promozionali prima di procedere al pagamento (tramite PayPal, carta di credito o di debito), potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte con coupon VACANZE23

