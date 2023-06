Un’altra giornata ricca di aggiornamenti per tutti gli utenti possessori di uno smartphone Samsung ma non solo, nonostante infatti l’azienda coreana sia ormai sempre in pole position per il rilascio delle patch di sicurezza mensili sui propri smartphone, oggi anche OnePlus si unisce ai brand che aggiornano.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di giugno 2023 su diversi smartphone Galaxy

Partiamo come di consueto da Samsung, essendo la lista dei dispositivi in via di aggiornamento la più corposa; l’azienda con il rilascio delle ultime patch di sicurezza disponibili implementa sui propri dispositivi sia correzioni rilasciate direttamente da Google, sia altre specifiche per i dispositivi Galaxy: questo mese si tratta nello specifico di un totale di 61 correzioni, 50 rilasciate direttamente da Big G e 11 da Samsung. Di seguito la lista degli smartphone interessati:

Samsung Galaxy S20 FE sta ricevendo le correzioni in materia di sicurezza di giugno 2023 in diversi paesi europei fra cui Italia, Romania, Svizzera, Polonia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e altri; l’aggiornamento porta il firmware del dispositivo alla versione G781BXXU6HWE6

Samsung Galaxy A73 ha iniziato a ricevere l’update di sicurezza che porta il firmware alla versione A736BXXU4CWE4 in Malesia, dovrebbe diffondersi in tutti i paesi in cui è stato commercializzato nelle prossime settimane

Dopo aver visto iniziare il rilascio la scorsa settimana, Samsung Galaxy Z Fold4 comincia a ricevere le ultime patch di sicurezza nel mercato europeo, partendo dal Regno Unito, con la versione firmware F936BXXU3CWE6 che dovrebbe essere rilasciata nei prossimi giorni anche negli altri mercati del Vecchio Continente, l’aggiornamento non sembra introdurre nulla più delle correzioni appena menzionate

Samsung Galaxy Z Flip sta ricevendo le ultime correzioni di sicurezza nel Regno Unito grazie alla versione firmware F700FXXUCJWF1, nelle prossime settimane l’update dovrebbe essere disponibile anche in altri mercati

Samsung Galaxy Z Fold2 sta ricevendo le ultime patch di sicurezza nel Regno Unito grazie alla versione firmware F916BXXU3JWE7 , nei prossimi giorni l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche in altri mercati

Anche Samsung Galaxy A52 5G aveva già visto il rilascio dell’update di giugno sul mercato statunitense, al quale ora si unisce quello globale partendo dall’America Latina, l’aggiornamento è infatti al momento disponibile in Brasile, Colombia e Repubblica Dominicana e porta il firmware del dispositivo alla versione A526BXXS4EWD9; entro qualche settimana l’update dovrebbe essere disponibile anche per gli altri mercati

Come di consueto, qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra citati e voleste controllare personalmente l’eventuale presenza degli aggiornamenti in questione, senza aspettare la notifica della disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

OnePlus porta l’aggiornamento di giugno 2023 su OnePlus Nord N100

Come anticipato in apertura anche l’azienda cinese si unisce oggi ai brand impegnati nel rilascio delle ultime correzioni in materia di sicurezza, OnePlus Nord N100, nonostante abbia quasi tre anni sulle spalle, sta ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2023 sia sul mercato statunitense (versione firmware 11.0.13.BE81AA) che su quello europeo (versione firmware 11.0.13.BE83BA).

L’aggiornamento, oltre alle correzioni in materia di sicurezza appena citate, implementa anche una serie di miglioramenti generali alla stabilità del dispositivo. Qualora foste possessori di OnePlus Nord N100 e voleste procedere all’installazione manuale dell’aggiornamento, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software.

