Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S23 FE, atteso nuovo smartphone del colosso coreano al centro di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane perché atteso con caratteristiche da top di gamma a un prezzo decisamente più basso di quello di un top di gamma.

Nuove voci su Samsung Galaxy S23 FE

Pare, infatti, che Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe essere annunciato ufficialmente nel corso del terzo trimestre di quest’anno in alcuni mercati selezionati, per poi essere lanciato a livello globale fra il quarto trimestre di quest’anno e il primo trimestre del 2024; e dovrebbe portare con sé una sorpresa che probabilmente non sarà gradita da molti utenti. Se per la serie Samsung Galaxy S23 il colosso coreano ha deciso di puntare su un processore Qualcomm (per la precisione lo Snapdragon 8 Gen 2), per il nuovo modello della serie Fan Edition avrebbe in programma di affidarsi alla CPU Exynos 2200 e ciò in tutti i mercati.

Ebbene sì, il nuovo modello di fascia medio-alta del colosso coreano dovrebbe essere animato dallo stesso processore già usato sulla serie Samsung Galaxy S22 in Europa (il primo chip di Samsung con una GPU AMD), ossia una soluzione che ha lasciato qualche dubbio, tanto che per la successiva generazione il produttore ha deciso di affidarsi a Qualcomm. Ad ogni modo, la CPU Exynos 2200 avrà circa 2 anni di vita quando arriverà sul mercato a bordo di Samsung Galaxy S23 FE e ci sono buone possibilità che i suoi problemi di giovinezza saranno stati ormai risolti.

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy S23 FE potremmo trovare un sensore fotografico principale da 50 megapixel, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.500 mAh (probabilmente con supporto alla ricarica rapida a 25 W). Appuntamento alle prossime indiscrezioni.

