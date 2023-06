Lenovo continua a stupire e a ridefinire i confini della tecnologia, presentando due nuovi prodotti di punta per il mercato italiano. Stiamo parlando di Lenovo Tab Extreme e Lenovo Smart Paper, due dispositivi svelati in anteprima al CES 2023 di Las Vegas che rappresentano una nuova frontiera di intrattenimento e produttività.

Da una parte abbiamo un tablet di dimensioni generose (il più grande mai prodotto dall’azienda), dall’altra un blocco note digitale innovativo; entrambi i prodotti sono progettati per rispondere alle esigenze di un pubblico moderno e sempre più esigente. Andiamo a vedere le caratteristiche peculiari, le specifiche tecniche e i prezzi per il mercato italiano di entrambi i dispositivi.

Lenovo Tab Extreme è un tablet gigante pensato per l’intrattenimento

Immaginate un tablet di dimensioni sorprendenti, con un display OLED 3K da 14,5 pollici che promette colori vividi e immagini nitide, supportato da una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Benvenuti nel mondo del Lenovo Tab Extreme, il tablet più grande mai prodotto da Lenovo, progettato per fornire un’esperienza di intrattenimento senza pari.

Questa nuova proposta del produttore non ha dalla sua la dimensione del display: il Tab Extreme è equipaggiato con un sistema audio spaziale tridimensionale, costituito da otto altoparlanti JBL a 4 canali, che dovrebbero garantire un suono cristallino e avvolgente per un’esperienza multimediale coinvolgente. Sotto la sua elegante scocca il dispositivo alberga un potente chipset octa-core MediaTek Dimensity 9000, in grado di erogare tutta la potenza necessaria per applicazioni e giochi di ultima generazione.

Il design innovativo di Lenovo Tab Extreme consente di sfruttare il tablet in diverse modalità: grazie alla tastiera a doppia cerniera è possibile posizionare il tablet in diverse angolazioni, simulando l’esperienza di un PC, sebbene questa non può essere comunque ritenuta del tutto simile per via della presenza di un diverso sistema operativo; il tablet, infatti, viene venduto con Android 13 a bordo, con la promessa di tre aggiornamenti maggiori di Android e quattro anni di patch di sicurezza.

Il dispositivo, basato sulla più recente interfaccia utente di Lenovo, può gestire fino a quattro app contemporaneamente con la divisione dello schermo, il che lo rende il compagno ideale per tutte le attività di multitasking. Le sorprese a livello software, però, non finiscono qui: grazie all’app Lenovo Freestyle, il Tab Extreme può trasformarsi in un secondo monitor wireless che va ad affiancare un PC Windows, il tutto con pieno supporto al touch e alla penna.

Lenovo tuttavia non si è concentrata solo sulla potenza e le prestazioni, ma ha pensato anche all’ambiente e alla sua tutela: con una scocca realizzata al 100% in alluminio riciclato e un imballaggio completamente privo di plastica, il Tab Extreme è un esempio del costante impegno dell’azienda nella sostenibilità ambientale.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Lenovo Tab Extreme:

Dimensioni: 210,8 x 327,8 x 5,85 mm

210,8 x 327,8 x 5,85 mm Peso: 740 grammi (1,5 kg con la tastiera Extreme Keyboard)

740 grammi (1,5 kg con la tastiera Extreme Keyboard) Display: OLED da 14,5″ 3K (3000 x 1876 pixel), 244 ppi, rapporto d’aspetto 16:10, refresh rate fino a 120 Hz, supporta Dolby Vision e HDR10+, fino a 500 nits

OLED da 14,5″ 3K (3000 x 1876 pixel), 244 ppi, rapporto d’aspetto 16:10, refresh rate fino a 120 Hz, supporta Dolby Vision e HDR10+, fino a 500 nits SoC: MediaTek Dimensity 9000 con CPU octa-core

MediaTek Dimensity 9000 con CPU octa-core Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5X)

12 GB (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 3.1), espandibile tramite microSD fino a 1 TB

256 GB (UFS 3.1), espandibile tramite microSD fino a 1 TB Fotocamera posteriore: sensore principale da 13 megapixel + ultra-grandangolare FOV

sensore principale da 13 megapixel + ultra-grandangolare FOV Fotocamera anteriore: 13 MP AF (f/2.4) + 5 MP FF (f/2.2)

13 MP AF (f/2.4) + 5 MP FF (f/2.2) Audio: Sistema audio premium Lenovo con otto altoparlanti JBL e Dolby Atmos; quattro microfoni

Sistema audio premium Lenovo con otto altoparlanti JBL e Dolby Atmos; quattro microfoni Connettività: possibilità di inserire una SIM, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz e 5 GHz Dual Band), Bluetooth 5.3

possibilità di inserire una SIM, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz e 5 GHz Dual Band), Bluetooth 5.3 Bande supportate: GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5(B6/B19)/B8 FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5(B19)/B7/ B8/B20/B26/B28(a+b) TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 Full Band NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n41/n77/n78/n79

Sensori: accelerometro, giroscopio, ToF, RGB, sensore di impronte digitali, bussola

accelerometro, giroscopio, ToF, RGB, sensore di impronte digitali, bussola Lettore delle impronte digitali: sì

sì Ulteriori metodi di sblocco: Face Unlock

Face Unlock Batteria: Li-Po da 12.300 mAh con supporto alla ricarica cablata a 68 W, ricarica tramite porta USB Type-C 3.2 Gen 1

Li-Po da 12.300 mAh con supporto alla ricarica cablata a 68 W, ricarica tramite porta USB Type-C 3.2 Gen 1 Sistema operativo: Android 13

Lenovo Smart Paper è un blocco note digitale pensato per prendere appunti

Dall’intrattenimento alla produttività, Lenovo colpisce ancora con il lancio del Lenovo Smart Paper, un blocco note digitale basato su tecnologia E-ink. Questo dispositivo, pensato specificatamente per tutti gli studenti e i professionisti che preferiscono prendere appunti a mano, offre la sensazione della scrittura su carta con i vantaggi della tecnologia digitale contenuta al suo interno.

Lenovo Smart Paper offre una serie di funzionalità aggiuntive che vanno oltre la scrittura; dispone infatti di 74 modelli di blocco note tra cui scegliere, 9 impostazioni della penna e la possibilità di cancellare e spostare gli appunti in modo illimitato. Inoltre, grazie ai due microfoni integrati è possibile registrare lezioni o riunioni per riprodurle in un secondo momento. Si pensi, ad esempio, a tutti gli studenti che hanno la necessità di prendere appunti con rapidità durante le lezioni universitarie, ma hanno la necessità di registrare le lezioni per integrare parti mancanti in fase di sbobinatura.

Per offrire ancora più funzionalità al prodotto, Lenovo ha dotato il nuovo Smart Paper di una serie di applicazioni pre-installate, tra cui e-mail, calendario, calcolatrice e l’app eBooks.com, che consente di accedere a oltre due milioni di libri e dizionari. Tutto questo si combina con una batteria di lunga durata da 3.550 mAh (che promette la lettura di 8500 pagine con una sola carica), una penna always-on che non richiede ricarica e un display a regolazione automatica per una lettura comoda in qualsiasi condizione di luce.

Presente anche l’app Lenovo Smart Paper, tramite la quale gli utenti possono sincronizzare il proprio dispositivo con il cloud, conservando fino a 50.000 pagine di appunti digitali e accedendo ai loro documenti da qualsiasi luogo. L’app è anche in grado di convertire le registrazioni audio in testo, leggere il testo ad alta voce e tradurre il testo in diverse lingue.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Lenovo Smart Paper:

Dimensioni: 195 x 226 x 5,5 mm

195 x 226 x 5,5 mm Peso: 408 grammi

408 grammi Display: E-Ink da 10.3″ (1872 x 1404 pixel), 227 ppi

E-Ink da 10.3″ (1872 x 1404 pixel), 227 ppi Processore: Rockchip RK3566 quad-core da 1.8 GHz

Rockchip RK3566 quad-core da 1.8 GHz Memoria RAM: 4 GB

4 GB Spazio di archiviazione: 64 GB

64 GB Connettività: WLAN (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2, Lenovo Smart Paper App per sincronizzazione dei dati su PC

WLAN (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2, Lenovo Smart Paper App per sincronizzazione dei dati su PC Luce frontale: 24 livelli di luminosità (luminosità automatica), 24 livelli di temperatura personalizzabili

24 livelli di luminosità (luminosità automatica), 24 livelli di temperatura personalizzabili Batteria: Li-Po da 3.550 mAh, ricarica tramite port USB Type-C 2.0

Li-Po da 3.550 mAh, ricarica tramite port USB Type-C 2.0 Sistema operativo: Android 11

Prezzi e disponibilità in Italia di Lenovo Tab Extreme e Lenovo Smart Paper

La nuova era dell’innovazione digitale di Lenovo è già a portata di mano per i consumatori italiani. Lenovo Tab Extreme, insieme a Lenovo Precision Pen 3, sarà disponibile in anteprima sul sito italiano di Lenovo e in Spazio Lenovo a partire da fine giugno, con un prezzo di partenza di 1299 euro. Per coloro che desiderano migliorare ulteriormente la loro esperienza di produttività, la Lenovo Tab Extreme Keyboard sarà disponibile separatamente a un prezzo di 399 euro.

Lenovo Smart Paper è invece già disponibile per l’acquisto. Potete portare a casa il blocco note digitale in anteprima sullo store ufficiale del produttore e presso gli store Spazio Lenovo, al prezzo consigliato di 499 euro. Per procedere con l’acquisto non dovete fare altro che cliccare il link presente qui sotto.

