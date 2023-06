Solitamente siamo abituati a vedere Google rilasciare una versione Beta di Android Auto prima di distribuire la versione stabile, questa pratica è utile nel tentativo di individuare eventuali bug e problemi con un bacino di utenti ristretto (e teoricamente consapevole), in modo da correggere eventuali errori prima del rilascio in forma stabile. Sembra però che la prossima versione di Android Auto, la 9.7, avrà un metodo di rilascio differente dal solito, saltando la versione Beta in favore di quella stabile.

Android Auto 9.7 verrà rilasciato a giorni, direttamente in versione stabile

Partiamo subito con il dire che non sono chiare le motivazioni di questa scelta, Google non ha infatti rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo e dunque le motivazioni dietro questo cambio di rotta sono da ricercare in semplici supposizioni.

Alcuni fra voi, soprattutto se utenti Pixel, si saranno accorti come Big G sia al momento leggermente in ritardo con il rilascio del Pixel Feature Drop di giugno, aggiornamento che oltre ad introdurre le ultime correzioni in materia di sicurezza, dovrebbe portare con sé anche tutta una serie di novità.

Proprio il Pixel Feature Drop potrebbe essere la causa del cambio di rotta operato dall’azienda in merito alle modalità di rilascio della prossima versione di Android Auto; Google potrebbe avere in serbo novità non solo per gli smartphone della serie Pixel, ma anche per Android Auto che, con la versione 9.7, potrebbe saltare il rilascio della versione Beta grazie ad una fase di sviluppo differente dal solito.

Qualora così fosse, sarà sufficiente attendere qualche giorno, Android Auto 9.7 dovrebbe infatti essere disponibile in tempi brevi su tutti i dispositivi compatibili; al contempo ci auguriamo che, conoscendo la natura problematica di Android Auto, l’azienda abbia lavorato sodo alle presunte novità in arrivo, evitando di rilasciare direttamente una versione stabile che poi possa rivelarsi piena zeppa di bug.

Qualora desideriate controllare di persona l’eventuale presenza dell’aggiornamento in questione per il vostro dispositivo, potete fare affidamento al Play Store sfruttando il badge poco sotto, in alternativa potete comunque procedere ad un’installazione manuale scaricando il file APK dell’ultima versione disponibile da APKMirror.

