Continuiamo a seguire con interesse le novità studiate dal team di sviluppatori di Google per rendere più piacevole l’esperienza degli utenti Android Auto, piattaforma che nel corso degli ultimi mesi ha ricevuto diverse attenzioni da parte del colosso di Mountain View.

All’inizio di quest’anno è stato dato il via al rilascio dell’aggiornamento con cui è stata introdotta Coolwalk, la nuova interfaccia utente ridisegnata, caratterizzata da un look moderno e da una maggiore semplicità di utilizzo.

Ricordiamo a tal proposito che Android Auto è la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione degli utenti una piattaforma da sfruttare quando si trovano alla guida del proprio veicolo per la gestione della riproduzione dei contenuti multimediali, delle chiamate e delle altre funzionalità legate agli spostamenti, il tutto con il minor livello possibile di distrazioni dalla strada.

Un gradito ritorno per Android Auto

Tra le novità introdotte con Coolwalk c’è anche la rimozione dell’icona meteo persistente, funzionalità che tuttavia potrebbe presto ritornare, così come già anticipato alcuni mesi fa da un dipendente del colosso di Mountain View.

Al momento Coolwalk ha una scheda meteo che può apparire ma non viene mostrata in modo automatico su tutti i display, soltanto su quelli di grandi dimensioni (in particolare con sufficiente spazio verticale) mentre in quelli più piccoli non viene attivata.

Ebbene, pare che il team di sviluppatori di Android Auto nelle ultime settimane abbia compiuto importanti progressi per riuscire a portare questa scheda meteo anche sugli schermi più piccoli e c’è un apposito flag (attualmente non funzionante) che è in grado di abilitare la scheda meteo su tutti i display.

Al momento non è chiaro quando le informazioni meteo persistenti potrebbero tornare per la maggior parte degli utenti di Android Auto e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere notizie ufficiali dal team di Google.

