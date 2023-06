A distanza di qualche giorno dal termine del generoso coupon del 15% dell’iniziativa edays, ecco che spunta un nuovo coupon: lo sconto è sempre del 15%, ma questa volta è valido sui prodotti ricondizionati, tra i quali possiamo trovare numerosi smartphone Android. Andiamo a scoprire una selezione delle proposte più interessanti attualmente a disposizione.

Le offerte Android con il nuovo coupon sui ricondizionati

Il nuovo coupon RICONDIZIONATO23 prevede uno sconto del 15% su tantissimi prodotti ricondizionati, con una spesa minima di 20 euro, due utilizzi per ciascun utente e uno sconto massimo per utilizzo di 100 euro (per un totale dunque di 200 euro). Il codice sconto eBay è disponibile da oggi, 5 giugno, fino alle 23:59 del 14 giugno 2023, ed è valido sulla selezione di prodotti ricondizionati presenti nella pagina corrispondente. Il nostro consiglio è quello di controllare lo stato del prodotto ricondizionato, che potrebbe essere come nuovo o anche con evidenti segni di usura (con prezzo conseguente), e la presenza o meno di una garanzia.

Tra gli smartphone Android possiamo segnalarvi (i prezzi indicati sono già ribassati del 15%):

Per arrivare a questi prezzi non dovete fare altro che aggiungere i prodotti al carrello e digitare il coupon RICONDIZIONATO23 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, procedendo in seguito con il pagamento tramite PayPal, carta di credito o di debito. Per scoprire tutti i prodotti aderenti alla nuova offerta eBay potete seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte con coupon sui ricondizionati

