In questo caldo primo sabato di giugno 2023, ci sono numerosi aggiornamenti software per smartphone Samsung da andare a scoprire nei dettagli. Sì, quella che segue è di fatto una raccolta monomarca e, anzi, quasi tutti i modelli chiamati in causa sono medi di gamma della popolare serie Galaxy A; l’unica grande eccezione è rappresentata dal primo smartphone pieghevole del brand asiatico. Senza ulteriori indugi, vediamo quali smartphone si stanno aggiornando e con quali novità.

Samsung Galaxy Fold, A13, A23, A32, A33, A51: le novità degli aggiornamenti

La lista completa dei modelli con aggiornamenti software in distribuzione nel momento in cui si scrive è formata da: Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy A13 4G e Samsung Galaxy A13 5G, Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A51.

Tutti gli aggiornamenti software in discorso sono accomunati dalla presenza delle patch di sicurezza di maggio 2023. Per informazioni più dettagliate sulla SMR (Security Maintenance Release) distribuita dal produttore per il mese da poco conclusosi — quella nuova dovrebbe essere in dirittura d’arrivo —, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. In questa sede, invece, vediamo qualche dettaglio specifico dei singoli aggiornamenti:

Il primo Samsung Galaxy Fold non riceveva aggiornamenti fuori dai confini coreani ormai da qualche mese, ma per fortuna la situazione è appena cambiata: il produttore ha iniziato a distribuire le patch di sicurezza di maggio a partire dalla Francia, con altri mercati pronti a seguire a ruota. Per la variante internazionale SM-F900F è in roll out la versione firmware F900FXXU6HWE2 , che non include altre novità degne di menzione; lo smartphone rimane — e rimarrà — fermo ad Android 12.

Samsung Galaxy A13 4G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy A13 5G si stanno aggiornando rispettivamente alle versioni firmware A135FXXU4CWE5 e A136BXXS4CWE1 ; per il primo, la distribuzione è in corso in Germania, Russia, Ucraina e Kazakhstan, mentre il secondo si sta aggiornando solo in Thailandia.

(ecco la nostra recensione) e si stanno aggiornando rispettivamente alle versioni firmware e ; per il primo, la distribuzione è in corso in Germania, Russia, Ucraina e Kazakhstan, mentre il secondo si sta aggiornando solo in Thailandia. Samsung Galaxy A23 si sta aggiornando sia in America Latina — Argentina, Brasile, Panama e Guatemala — (modello SM-A235M) che in Corea del Sud (SM-A235N): nel primo caso, c’è il firmware A235MUBU3CWE2 , mentre nel secondo la versione A235NKSU2CWE4 . Sebbene Samsung non si sia dilungata molto nel changelog, le prestazioni complessive del dispositivo dovrebbero trarre benefici da questo nuovo update.

Samsung Galaxy A32 in versione solo LTE si sta aggiornando prima del rispettivo modello 5G: in Corea del Sud (KT Corporation, LG Uplus, SK Telecom), lo smartphone sta ricevendo la versione firmware A325NKSU3DWE3 comprensiva delle ultime patch di sicurezza e altri miglioramenti da riportare: il riferimento è alla funzione Emergency SOS, che ora consente agli utenti di attivare o disattivare il conto alla rovescia.

in versione solo LTE si sta aggiornando prima del rispettivo modello 5G: in Corea del Sud (KT Corporation, LG Uplus, SK Telecom), lo smartphone sta ricevendo la versione firmware comprensiva delle ultime patch di sicurezza e altri miglioramenti da riportare: il riferimento è alla funzione Emergency SOS, che ora consente agli utenti di attivare o disattivare il conto alla rovescia. Passando a Samsung Galaxy A33 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), bisogna precisare che le patch di sicurezza di maggio non sono un aggiornamento inedito: agli inizi del mese scorso era arrivato il firmware A336MUBS4CWD4, mentre adesso viene riportata la versione A336MUBU5CWE1 . Il registro delle modifiche non parla solo di sicurezza migliorata, ma anche di “ funzioni nuove e/o migliorate “, senza tuttavia dettagliare maggiormente questa voce. La distribuzione è attualmente in corso nei seguenti mercati: Colombia, Trinidad e Tobago, Bolivia, Perù, Messico, Ecuador, Paraguay e Cile. Un secondo — e diverso — aggiornamento è invece in roll out in Thailandia: la versione firmware è la A336EDXS6CWES , ma si differenzia da quella descritta poc’anzi per la presenza delle sole patch di sicurezza.

Infine, dell'ex campione di incassi Samsung Galaxy A51 si sta aggiornando il modello solo LTE: il firmware A515FXXS7HWD1 non comprende nulla oltre alle già citate patch di sicurezza. Per ora, il roll out ha raggiunto Colombia e Brasile.

Come aggiornare smartphone Samsung

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili in Italia, in ogni caso i possessori dei modelli elencati possono fare un tentativo e cercarli tramite il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

