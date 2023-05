Qualche settimana fa Samsung ha annunciato che l’aggiornamento che risolverà il bug relativo all’HDR sulla serie Galaxy S23 sarebbe arrivato presto, suggerendo che probabilmente sarebbe stato implementato con il successivo update.

Ora sembra che il colosso sudcoreano stia testando un nuovo aggiornamento del firmware per la serie Samsung Galaxy S23 che potrebbe essere rilasciato pubblicamente a giorni.

L’aggiornamento Samsung di giugno sembra prossimo al rilascio

Un uovo aggiornamento è stato individuato sui server di test di Samsung e anche se è ancora presto per dire quali cambiamenti potrebbe apportare, è probabile che la società stia per rilasciare una nuova patch di sicurezza per i suoi ultimi smartphone di punta.

Dato che Samsung è solitamente il primo produttore a rilasciare nuove patch di sicurezza mensili, non sarebbe sorprendente se l’azienda iniziasse a implementare la patch di sicurezza di giugno 2023 prima della fine di maggio.

Oltre a una maggiore sicurezza, questo prossimo aggiornamento della One UI 5.1 potrebbe anche risolvere il bug relativo all’HDR che si manifesta sulla gamma Galaxy S23 in determinate condizioni di illuminazione.

Samsung non ha rivelato una data di rilascio esatta per questa patch, ma quanto affermato dalla società all’inizio di maggio lascia intendere che probabilmente verrà distribuita a giugno e potrebbe includere anche gli attesi miglioramenti per la fotocamera della serie Galaxy S23.

