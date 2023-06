Google Pixel Watch è ormai sul mercato da quasi 8 mesi e in questo lasso di tempo ha certamente fatto parlare di sé, nel bene e nel male; col passare dei mesi Google ne ha arricchito le funzioni, ottimizzato l’interfaccia e, più in generale, affinato l’esperienza utente. Attenzioni che pare abbiano ripagato visti i numeri fatti registrare dal primo smartwatch della serie Made By Google del quale, nell’ultimo trimestre del 2022, ne sono stati spediti circa 880 mila unità.

Cifre che fanno ben sperare il colosso di Mountain View che, tuttavia, nel corso dei mesi, ha dovuto far fronte ad alcuni difetti hardware di Pixel Watch che ne hanno macchiato inevitabilmente la reputazione, soprattutto nei primi mesi di lancio; tra questi annoveriamo il famigerato problema riguardante la basetta di ricarica e il posizionamento del dispositivo su di essa – difetto che abbiamo riscontrato nella nostra videorecensione – e le iniziali segnalazioni, poi smentite da Google, in merito a un presunto problema di ritenzione dell’immagine (burn-in) del display di Pixel Watch.

Ebbene, anche a distanza di mesi dal lancio, in rete sono emerse nuove segnalazioni di utenti che lamentano un distaccamento della piastra posteriore della scocca di Pixel Watch a causa della scomparsa della colla interna che tiene saldo il componente. Facciamo chiarezza.

La scocca inferiore di alcuni Pixel Watch si starebbe staccando da sola

Come anticipato, su Twitter molti utenti hanno segnalato lo scollamento della scocca inferiore del proprio Pixel Watch: alcuni in seguito a un allenamento, dunque a causa del sudore, mentre altri hanno ravvisato il problema cercando di staccare lo smartwatch dalla propria basetta di ricarica. Le segnalazioni non sono particolarmente numerose da indicare un problema esteso ma sono abbastanza da non poter essere ignorate, soprattutto considerata l’entità del problema.

Un difetto all’adesivo che tiene saldo lo chassis del Pixel Watch potrebbe compromettere la resistenza ad acqua e polvere del dispositivo, caratteristica cruciale per un indossabile, nonché esporre le componenti interne.

Stando alle segnalazioni pervenute, rivolgersi all’assistenza tecnica di Google si è rivelato efficace nel risolvere la questione, con il colosso che in molti casi ha sostituto in garanzia il dispositivo.

Google non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al problema; tuttavia, è lecito attendersi che questo ennesimo difetto hardware di un dispositivo della famiglia Pixel non farà altro che intensificare le aspettative in merito alla qualità dei prodotti immessi sul mercato dall’azienda. Non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero emergere ulteriori novità.

Potrebbe interessarti anche: OnePlus Pad resiste alle torture in uno stress test