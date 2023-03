Nonostante il mercato degli indossabili non stia attraversando un buon momento, Google con il suo Pixel Watch sembra aver ottenuto un buon risultato. L’azienda non rivela mai i numeri effettivi di vendita dei suoi prodotti, ma grazie ad un rapporto di Canalys possiamo fare una stima del successo del primo smartwatch di Mountain View.

Google Pixel Watch è stato lanciato ufficialmente nell’ottobre del 2022 e secondo il rapporto in questione l’azienda americana avrebbe spedito circa 4 milioni di smartwatch, di cui 880 mila unità erano appunto Pixel Watch. Per unità spedite si intende i dispositivi che l’azienda spedisce ai rivenditori di tutto il mondo e non le unità che poi sono state effettivamente vendute.

Pixel Watch rappresenta un ottimo inizio per Google

Il mercato degli smartwatch ha subito una forte battuta d’arresto nell’ultimo periodo, con un calo nelle spedizioni del 18% rispetto al Q4 2021, ma Google Pixel Watch ha aiutato l’azienda di Mountain View a piazzarsi in ogni caso al secondo posto. Le 4 milioni di unità spedite includono anche i dispositivi Fitbit, sempre di proprietà dell’azienda, che nell’ultimo trimestre hanno subito un calo del 25% che è stato colmato dalle 880 mila unità di Pixel Watch.

Sebbene si tratti del 7% delle spedizioni effettuate da Apple con il suo Apple Watch nell’ultimo trimestre, rimane una cifra di tutto rispetto per un dispositivo lanciato a ridosso della fine dell’anno e le cui vendite potrebbero solo andare a salire nei mesi a venire, magari grazie anche ai continui aggiornamenti da parte di Google e all’introduzione di nuove funzionalità.