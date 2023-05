Da tempo si parla del prossimo lancio della serie Samsung Galaxy Tab S9 e, stando alle ultime indiscrezioni, il colosso coreano ha deciso di sfruttare a tal fine l’evento Galaxy Unpacked estivo, in occasione del quale saranno presentati anche Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Watch6.

In sostanza, si preannuncia un’estate molto calda per Samsung, che con la serie Samsung Galaxy Tab S9 proverà a conquistare chi è alla ricerca di un tablet di fascia alta per lavorare o per divertirsi, potendo contare su una dotazione hardware di tutto rispetto.

Le ultime su Samsung Galaxy Tab S9+ e S9 Ultra

Nelle scorse ore sono emersi i dettagli relativi alla certificazione TUV di due dei tre modelli della nuova serie di tablet del colosso coreano, ossia Samsung Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

Stando a quanto si apprende, la variante Plus comprende tre numeri di modello (contraddistinti dalle sigle SM-X816B, SM-X810 e SM-X816N) così come la variante Ultra (SM-X916B, SM-X910 e SM-X916N): per entrambe il primo modello è quello dotato di supporto alla connettività 5G, il secondo della sola connettività WiFi mentre il terzo è riservato alla Corea del Sud. I numeri di modello della variante base, invece, sono SM-X716B, SM-X710 e SM-X718U.

Inoltre, la certificazione in questione ci dice anche che Samsung Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra potrebbero essere spediti con un caricabatterie che supporta la ricarica rapida a 10 V / 4.5 A o 45 W (così come i modelli lanciati lo scorso anno).

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, per la sua nuova serie di tablet il colosso coreano avrebbe deciso di puntare sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ossia la medesima CPU leggermente potenziata già usata su Samsung Galaxy S23 e che presto potrebbe essere usata anche da altri produttori.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino a luglio.