Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 possono contare su una speciale versione del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, personalizzata dal colosso coreano per renderla un po’ più potente.

Ebbene, pare che Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, così come è stata chiamata questa speciale variante della CPU, presto sbarcherà anche su altri smartphone e non saranno di Samsung.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy non più esclusiva di Samsung

La serie Samsung Galaxy S23 può fare affidamento su una speciale versione del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che si caratterizza per una CPU più veloce (3.36 GHz invece di 3.2 GHz), una GPU anch’essa più veloce (719 MHz invece di 680 MHz) e una migliore gestione delle funzionalità AI.

Il soprannome Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ha fatto pensare che questa speciale variante potesse rimanere un’esclusiva di Samsung ma la pensa diversamente il popolare leaker Digital Chat Station, a dire del quale il monopolio del colosso coreano su questo processore presto avrà fine.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quali altri produttori potrebbero usare la versione overclockata di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ma tra i brand che nei prossimi mesi hanno in programma il lancio di nuovi modelli di punta vi sono ASUS, OnePlus e Xiaomi.

Nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, rispetto agli ultimi anni Qualcomm potrebbe apportare una modifica alla sua politica di rilascio dei processori di fascia alta.

Nel 2023, infatti, l’attesa variante Plus del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 altro non sarebbe che Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ossia il chip che da febbraio è già disponibile sulla serie Samsung Galaxy S23. Ovviamente, in tal caso il suffisso “for Galaxy” sarebbe sostituito da un più generico “Plus”.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Qualcomm.

