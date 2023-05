Un malware Android noto come DogeRAT (Remote Access Trojan) si sta diffondendo in India principalmente attraverso siti Web poco attendibili, rappresentando una minaccia per le informazioni personali e finanziarie.

DogeRAT non solo ruba i dati personali, ma garantisce anche l’accesso remoto al dispositivo infetto che viene inondato con pubblicità indesiderate, inoltre il malintenzionato di turno può assumere il controllo del dispositivo della vittima per inviare spam, effettuare pagamenti non autorizzati, modificare file, accedere ai registri delle chiamate e persino scattare foto utilizzando sia la fotocamera anteriore che quella posteriore.

Il malware “DogeRAT” ruba informazioni personali e finanziarie

Il malware riesce a ottenere l’accesso a varie informazioni come registrazioni delle chiamate, registrazioni audio, messaggi SMS, file multimediali e immagini. Il trojan è stato scoperto dalla società di sicurezza informatica CloudSEK e si diffonde tramite migliaia di app Android contraffatte.

Questa scoperta ha portato all’esposizione della campagna malware DogeRAT che ha inoltre evidenziato la distribuzione di trojan ad accesso remoto (RAT) aggiornati e app dannose riproposte che hanno favorito schemi di truffa a basso costo facilmente implementabili.

In questi giorni è emerso anche il malware Daam che ruba dati sensibili e può aggirare alcuni antivirus, oltre a un centinaio di app con trojan da eliminare subito.

