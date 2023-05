Il widget At A Glance è una delle caratteristiche più peculiari dell’interfaccia di sistema dei Google Pixel: nato per mostrare informazioni basilari come il meteo e gli impegni del calendario, nel corso degli anni si è costantemente aggiornato aggiungendo numerose funzionalità che puntano a soddisfare una vasta gamma di necessità; tra le più recenti segnaliamo la possibilità di mostrare informazioni relative a un viaggio in prossimità di una stazione o di un aeroporto e un’opzione che consente agli utenti di impostare una sveglia direttamente dal widget.

Ebbene, l’opera di arricchimento delle funzioni del widget non sembra destinata a rallentare, anzi, Google pare voglia rendere il widget ancora più dinamico e intelligente; infatti sembrerebbe in dirittura d’arrivo una funzione in grado di mostrare le informazioni dei veicoli di ridesharing prenotati. Scopriamone i dettagli.

At a Glance mostrerà lo stato delle corse prenotate con Uber

La novità in questione era già apparsa lo scorso mese di luglio in seguito all’analisi del codice della versione S.21 di Android System Intelligence (ASI) sotto forma di stringa di codice nella quale era presente un chiaro riferimento:

<string name=”echo_smartspace_ridesharing_eta_toggle_title”>Ridesharing service</string> Show the status of your ride

Stando all’ultima versione del widget At A Glance presente sui dispositivi Google Pixel pare sia stata aggiunta una nuova opzione nelle impostazioni denominata “Ridesharing” attraverso la quale monitorare lo stato della propria corsa direttamente dalla schermata di blocco e dal widget stesso senza dover aprire la relativa applicazione.

All’atto pratico, la nuova funzione mostrerà la distanza del veicolo prenotato e attualmente i servizi supportati sembrano essere solo Uber e Lyft mentre non sono emerse informazioni in merito all’aggiunta dei taxi le cui piattaforme sono estremamente frammentate e dunque non consentirebbero un monitoraggio efficace.

L’opera di arricchimento di At a Glance rappresenta una valida risposta all’introduzione delle “Attività in tempo reale” (Live Activities) di Apple in iOS 16 che promettono, anch’esse, di tenere traccia di eventi sportivi, spedizioni e ridesharing in quella che si preannuncia una sfida a distanza tra i due colossi e i relativi sistemi operativi in questo ambito.

Come spesso accade per le novità riguardanti At a Glance, anche il rilascio di questa nuova opzione è avvenuto lato server, pertanto raggiungerà progressivamente tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

