Il team di sviluppatori di Google negli ultimi mesi ha dedicato grandi attenzioni al Widget At a Glance, una delle chicche software studiate dal colosso di Mountain View per chi decide di acquistare uno smartphone della gamma Google Pixel.

Via via questa soluzione si è andata arricchendo di funzionalità, fornendo agli utenti sempre più informazioni utili per le attività di tutti i giorni e ciò in modo automatico e, cosa ancora più importante, contestuale.

Alla fine dello scorso mese è stato dato il via all’implementazione del supporto per i timer di altri dispositivi, come ad esempio Nest Hub e pare che tale funzionalità sarà ulteriormente migliorata.

Sui Google Pixel un’altra novità per At a Glance

Stando a quanto viene riportato dal canale Telegram Google News, il Widget At a Glance sugli smartphone Google Pixel chiederà agli utenti se vogliono impostare una sveglia (probabilmente ciò avverrà nelle ore serali o in prossimità dei momenti in cui ciascun utente è solito impostare una sveglia).

Nel momento in cui si tocca At a Glance, si aprirà l’app Orologio nella pagina Sveglia e, se l’allarme è già impostato, il widget mostrerà il giorno della settimana e l’ora in cui suonerà.

Allo stato attuale è già possibile vedere l’ora della sveglia imminente sulla schermata di blocco ma la nuova funzione farà parte di At a Glance e non della schermata di sblocco (sembrano essere identiche e, pertanto, rappresentano una sorta di ripetizione). Probabilmente, in futuro rimarrà soltanto l’informazione mostrata dal widget At a Glance e verrà rimossa quella visualizzata nella schermata di sblocco.

In attesa di informazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View, ciò che sembra essere già certo è che il suo team di sviluppatori ha deciso di dare sempre più importanza al widget At a Glance sugli smartphone Google Pixel, rendendo questo elemento ricco di informazioni utili e collegamenti per semplificare la vita di tutti i giorni.

