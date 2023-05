Magic Earth è un’applicazione che mette a disposizione un navigatore che offre i percorsi ottimali per auto, bicicletta, escursionismo e trasporto pubblico.

L’app utilizza le mappe di OpenStreetMap scaricabili per l’utilizzo offline e permette di scegliere tra le viste della mappa 2D, 3D e satellitare.

Magic Earth offre la possibilità di conoscere ogni dettaglio del percorso come il tipo di superficie, la difficoltà, la distanza e il profilo altimetrico, funzioni utili per programmare gli itinerari in biciletta o le uscite in escursionismo.

L’app consente di scoprire di più sui punti di interesse nelle vicinanze tramite gli articoli di Wikipedia e permette di individuare rapidamente i parcheggi nelle vicinanze.

L’app Magic Earth è gratuita e ricca di funzionalità

La funzionalità Dashcam sfrutta l’intelligenza artificiale per una guida più sicura tramite avvisi di avanzamento, collisione frontale, collisione con pedoni, deviazione dalla corsia, uscita dalla corsia, inoltre può registrare la strada da percorrere durante la navigazione per documentare eventuali collisioni o incidenti.

La funzionalità Head-up Display (HUD) proietta le informazioni di navigazione più importanti sul parabrezza dell’auto, inoltre l’app segnala gli autovelox e i limiti di velocità attuali e le condizioni del traffico vengono aggiornate ogni minuto.

Magic Earth permette di muoversi in città velocemente e facilmente utilizzando tutte le modalità di trasporto pubblico con la possibilità di ottenere indicazioni a piedi, tempi di trasferimento, orari di partenza, numero di fermate e quando disponibile anche il costo.

L’app visualizza inoltre la temperatura attuale e le previsioni meteo locali per le località preferite per i prossimi 14 giorni.

Magic Earth è disponibile per Android gratuitamente. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google.

