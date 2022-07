Ad oggi At a Glance sugli smartphone della serie Google Pixel può vantare ben 14 diverse funzionalità ma pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia in programma di includerne altre tre.

Almeno ciò è quanto emerge dall’analisi del codice della versione S.21 di Android System Intelligence (ASI), nel quale lo staff di 9to5Google ha scovato interessanti riferimenti alle novità che dovrebbero essere presto implementate.

Tre nuove funzionalità in arrivo sui Google Pixel con At a Glance

Di una di queste tre novità ci siamo già occupati nei giorni scorsi: ci riferiamo alla funzionalità “Cross Device Timer“, grazie alla quale qualsiasi timer impostato sugli smart display e sugli smart speaker verrà mostrato in At a Glance sui telefoni della serie Google Pixel.

Un’altra delle novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori è chiamata “Food delivery” e le prime informazioni sul suo conto risalgono ad alcuni mesi fa. Stando a quanto si è appreso sino a questo momento, tale funzionalità è stata studiata per mostrare informazioni sulla “consegna di cibo” sulla schermata di blocco e su quella iniziale.

La terza novità in arrivo è chiamata “Ridesharing service“ e, così come suggerisce il suo nome, fornirà direttamente in At a Glance informazioni su quanto è lontano un veicolo (pare che al momento i servizi supportati siano Lyft e Uber).

Queste sono le tre stringhe trovate nella versione S.21 di Android System Intelligence:

<string name=”echo_smartspace_cross_device_timer_toggle_title”>Cross device timer</string> Timer info from your home devices <string name=”echo_smartspace_food_delivery_eta_toggle_title”>Food delivery</string> Arrival status for food delivery <string name=”echo_smartspace_ridesharing_eta_toggle_title”>Ridesharing service</string> Show the status of your ride

Al momento non vi sono informazioni su quando Google ha in programma di introdurre queste tre funzionalità negli smartphone della serie Google Pixel (potrebbe sfruttare il prossimo Pixel Feature Drop o attendere il rilascio di Android 13).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google