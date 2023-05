Nella giornata di domani 25 maggio è attesa la presentazione ufficiale in patria dell’ultimo smartphone del colosso cinese, Xiaomi Civi 3; è da un po’ che non parliamo del dispositivo in questione, che da noi arriverà sicuramente in ritardo e sotto mentite spoglie, le ultime indiscrezioni sul suo conto risalgono infatti alla fine di febbraio.

A poche ore dalla presentazione ufficiale però, l’azienda ha deciso di condividere due poster pubblicitari, che ci forniscono qualche conferma e qualche nuova indicazione sulle caratteristiche del dispositivo, diamo un’occhiata insieme.

Xiaomi Civi 3 avrà una batteria da 4.500 mAh, fino a 16 GB di RAM e ben 1 TB di memoria interna

Come detto avevamo già avuto modo di intravedere alcune possibili caratteristiche tecniche di Xiaomi Civi 3, fra queste grazie ad una recente certificazione MIIT, era trapelato come lo smartphone potesse fare affidamento su 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Ora però, grazie a quanto condiviso dall’azienda, apprendiamo che Xiaomi offrirà anche una variante con maggiori quantitativi di memoria, fino a 16 GB di RAM e ben 1 TB di archiviazione interna.

Per quel che concerne le memorie dunque, il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre differenti configurazioni, con tagli di RAM LPDDR5 da 8 GB, 12 GB e 16 GB, mentre dal punto di vista dell’archiviazione interna sarebbero disponibili tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB UFS 3.1.

Come potete notare dalla seconda immagine in galleria poi, abbiamo la conferma della capacità della batteria di Xiaomi Civi 3 che, come precedentemente trapelato, sarà da 4.500 mAh.

Per quanto riguarda le restanti specifiche l’azienda non ha diffuso ulteriori informazioni, lo smartphone dovrebbe dunque essere mosso da un processore MediaTek Dimensity 8.200-Ultra, equipaggiato con un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz; il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale posteriore Sony IMX800 da 50 megapixel più altri due sensori, anteriormente invece dovrebbe trovare posto una doppia fotocamera frontale composta da un sensore principale da 32 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 32 megapixel.

Riportiamo di seguito la presunta scheda tecnica di Xiaomi Civi 3:

Display: AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz

SoC: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

Memoria RAM: 8 GB o 12 GB o 16 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB o 512 GB o 1 TB (non espandibile)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED dual tone Sensore principale (Sony IMX800) da 50 MP Sensore ultra-grandangolare Sensore accessorio (macro o profondità di campo)

Fotocamera anteriore: doppia con doppio flash LED Sensore grandangolare da 32 MP Sensore ultra-grandangolare da 32 MP

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM, 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, IR, USB Type-C

Batteria: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W

Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutto su Xiaomi Civi 3.

