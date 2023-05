Quando si tratta di tecnologia e innovazione, l’attenzione del mondo spesso si rivolge verso l’Oriente, dove la Cina sta scrivendo pagine significative nella storia del panorama tecnologico contemporaneo. Tra le numerose aziende che si distinguono in questa corsa al futuro emergono Xiaomi e OnePlus, che da qualche anno stanno lottando a suon di top di gamma per conquistare una fetta sempre più ampia di utenti e fidelizzare quelli esistenti.

Nonostante siano trascorsi solo alcuni mesi dall’uscita dei flagship attuali delle due aziende, gli appassionati dei rispettivi brand sono già in trepidante attesa per le prossime novità. Ecco che giungono le prime informazioni sui tanto attesi modelli di punta: Xiaomi 14 Pro e OnePlus 12. L’arrivo di questi dispositivi è previsto entro la fine dell’anno per entrambi, quantomeno per il mercato cinese; per quello globale, invece, come di consueto bisognerà attendere i primi mesi del prossimo anno. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su questi due modelli.

Xiaomi 14 Pro, un concentrato di potenza e innovazione

Nonostante Xiaomi non abbia ancora reso ufficiali i dettagli del suo prossimo modello di punta, le indiscrezioni non mancano. Secondo una recente fuga di notizie apparsa su Weibo, famoso sito di microblogging cinese, il lancio del Xiaomi 14 Pro è previsto per il mese di novembre 2023.

Le presunte specifiche tecniche di Xiaomi 14 Pro

Uno degli aspetti più interessanti emersi da questa indiscrezione riguarda il cuore pulsante dello smartphone: secondo l’informatore di Digital Chat Station, Xiaomi 14 Pro sarà equipaggiato con il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, conosciuto con il codice interno SM8650. Come di consueto per i chip della serie 8 dell’azienda, ci si aspetta che la nuova generazione offra prestazioni eccellenti, posizionando il dispositivo al vertice del mercato.

Oltre alla potenza del chipset, un aspetto rilevante da considerare è quello relativo all’autonomia del dispositivo: l’ipotetica presenza di una batteria da 5.000 mAh potrebbe suggerire una durata maggiore rispetto al modello attuale Xiaomi 13 Pro (trovate la nostra recensione a questo indirizzo), la cui batteria integrata si ferma a 4.820 mAh. Nulla di nuovo, invece, per quanto riguarda le velocità di ricarica: sarebbero infatti riproposti gli attuali valori, che vedono la presenza di una ricarica cablata a 120W, ricarica wireless a 50W e capacità di ricarica inversa a massimo 10W.

La potenza e l’autonomia non sono tutto. Secondo le stesse indiscrezioni, Xiaomi 14 Pro dovrebbe introdurre un significativo aggiornamento del modulo della fotocamera, con l’introduzione delle innovative fotocamere WLG High-Lens. Questa nuova tecnologia dovrebbe offrire un significativo salto di qualità rispetto ai modelli attuali, promettendo prestazioni fotografiche superiori e consentendo a Xiaomi di distinguersi nel campo della fotografia mobile.

Per quanto riguarda il design, emergono notizie allettanti. Secondo le fonti, il prossimo Xiaomi 14 Pro dovrebbe essere lanciato in due versioni: una con display piatto e una con display curvo. Questa scelta non solo offrirà agli utenti un’ampia gamma di opzioni estetiche, ma potrebbe anche suggerire la possibilità di diverse velocità di ricarica rapida per le due varianti.

OnePlus 12 punterà sulla continuità con qualche novità

C’è una costante che caratterizza il mondo della tecnologia: l’evoluzione. Eppure, a volte, anche le aziende più innovative scelgono di mantenere un ritmo più tranquillo, puntando su una continuità che si traduce in un miglioramento graduale, piuttosto che radicale, dei propri prodotti. E questo è il caso del OnePlus 12, il prossimo smartphone della famosa casa di produzione cinese OnePlus.

Secondo quanto rivelato dal ben noto informatore Yogesh Brar su Twitter, OnePlus 12 sembra non prevedere stravolgimenti sostanziali rispetto al predecessore, OnePlus 11 5G (qui trovate la nostra recensione). Nonostante l’azienda abbia annunciato di non avere intenzione di lanciare altri smartphone della serie OnePlus 11 nel corso di quest’anno, sta lavorando attivamente su due nuovi modelli pieghevoli, OnePlus Z Fold e OnePlus Z Flip, che, come suggeriscono i nomi, dovrebbero competere con le proposte pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Ma al di là di queste novità, il 2023 vedrà anche l’arrivo di OnePlus 12, nuovo protagonista di un’eredità di successo. A tal proposito non è ancora ben chiaro se, come per Xiaomi 14 Pro, il prossimo flagship di casa OnePlus verrà annunciato sul finire dell’anno (forse solo in Cina in un primo momento e forse con un altro nome) o se verrà lanciato direttamente il prossimo anno.

Le presunte specifiche tecniche di OnePlus 12

OnePlus 12, secondo le anticipazioni, dovrebbe mantenere lo stesso ampio display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, già presente nel OnePlus 11. Tuttavia, il cambio di marcia più significativo si avrà con l’aggiornamento del chipset, che passerà al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, non ancora annunciato ufficialmente.

Questo chipset, secondo quanto rivelato, dovrebbe offrire un miglioramento del 35% nell’efficienza energetica, grazie a un processo produttivo a 4 nm e all’integrazione della GPU Adreno 750. Il modello, inoltre, dovrebbe supportare la connettività satellitare attraverso il modem Snapdragon X75.

Sul fronte fotografico, OnePlus 12 dovrebbe presentare una fotocamera a periscopio da 64 megapixel, a completamento di una tripla fotocamera che includerà anche un sensore principale e un obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel ciascuno. Questo rappresenterebbe un notevole miglioramento rispetto al OnePlus 11, che era dotato di un sensore primario da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 32MP. Tuttavia, prima di lanciarsi in giudizi affrettati è necessario attendere specifiche più dettagliate che rivelino anche la tipologia di sensori; solo così sarà possibile farsi un’idea più precisa di quella che potrebbe essere la qualità delle fotografie del prossimo top di gamma.

Non sembrano esserci sorprese, invece, sul fronte autonomia: OnePlus 12 dovrebbe mantenere una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100W, in linea con quanto offerto dal suo predecessore.

Quando potrebbe arrivare OnePlus 12

Come abbiamo avuto modo di anticipare poco sopra, sebbene non ci siano notizie certe in merito, il lancio dello smartphone sarebbe previsto per dicembre 2023, inizialmente in Cina, e potrebbe coincidere – quantomeno come tempistica – con il debutto del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un dettaglio che non mancherà di attirare l’attenzione dei più attenti appassionati di tecnologia.

In effetti dobbiamo ancora aspettare alcuni mesi per le presentazioni ufficiali dei due dispositivi, durante i quali sicuramente avremo ulteriori notizie in merito. Nel frattempo, se desiderate farvi un’idea di ciò che potrebbe offrire lo Snapdragon 8 Gen 4, il chipset di fascia alta destinato a equipaggiare i flagship del 2025, potete leggere un’anteprima dettagliata nel nostro articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Epidemia di malware: milioni di smartphone infettati già in fabbrica e Cinque anni di successi: Iliad raggiunge i 10 milioni di clienti in Italia