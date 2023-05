Il 29 maggio è un giorno di grande importanza per il mondo della telefonia mobile in Italia: questa data segna il quinto anniversario del lancio della prima offerta mobile di iliad nel Bel Paese, un traguardo di notevole rilevanza per l’azienda francese e per il panorama delle telecomunicazioni in Italia. In questi cinque anni iliad ha svolto un ruolo fondamentale che ha cambiato le dinamiche di mercato nel mercato italiano e ha portato una ventata di novità e cambiamento.

L’arrivo di iliad in Italia ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta che ha offerto un’alternativa concreta agli operatori tradizionali, introducendo un nuovo modello di business basato sulla trasparenza, l’accessibilità e la convenienza. Con un approccio semplice e senza costi nascosti, l’operatore ha conquistato la fiducia di un numero sempre crescente di utenti italiani, offrendo tariffe competitive e servizi di qualità.

Iliad festeggia il suo quinto compleanno con oltre dieci milioni di utenti attivi

Sin dal suo arrivo nel 2018, l’impatto di iliad nel mercato italiano delle telecomunicazioni è stato evidente: gli operatori esistenti sono stati costretti a rivedere le proprie offerte e a migliorare la qualità dei servizi. Inoltre, la presenza di iliad ha portato una maggiore concorrenza con un enorme beneficio direttamente per i consumatori italiani, che hanno potuto godere di tariffe più convenienti.

Oggi, a pochi giorni dal suo quinto compleanno, iliad annuncia con orgoglio di aver superato il traguardo dei dieci milioni di utenti attivi. Questo successo non è frutto del caso, ma della continua attenzione alle esigenze del cliente. Fin dalle sue prime mosse l’azienda si è posta l’obiettivo di ascoltare attentamente i consumatori, formulando offerte in linea con le loro necessità; oltre a ciò, l’operatore si è anche impegnato a investire in innovazione e infrastrutture all’avanguardia: la sua rete 5G, infatti, copre oltre 3.000 città italiane, offrendo agli utenti una connessione ultraveloce e affidabile.

L’assenza di costi nascosti e la chiarezza delle sue proposte hanno reso iliad un punto di riferimento nel settore, garantendo un tasso di soddisfazione tra gli utenti pari al 99%, in netta crescita rispetto al già lodevole 97% registrato all’inizio del 2022.

Un’innovazione continua: dalla telefonia mobile alla fibra

Ma iliad non si è limitata al settore della telefonia mobile, espandendo la propria offerta anche al mercato della connessione via fibra ottica. Per quanto riguarda la connessione fissa, iliad ha scelto di concentrarsi solo sulla tecnologia FTTH (Fiber-To-The-Home), che consente una connessione diretta in fibra ottica fino alla residenza dell’utente.

Questo approccio garantisce prestazioni elevate e stabili, consentendo agli utenti di godere di una connessione internet ad alta velocità e di qualità superiore. Questa scelta è stata apprezzata sin da subito, e ha permesso di fidelizzare ulteriormente i clienti già soddisfatti delle offerte mobile, andando a consolidare il tasso di soddisfazione di cui sopra.

Iliad, oltre alle offerte mobile e fibra, ha recentemente lanciato un’ampia gamma di soluzioni pensate appositamente per le aziende e i clienti con Partita IVA. Queste offerte vantaggiose sono state progettate tenendo conto delle esigenze specifiche di questa categoria di utenti. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato, che fornisce informazioni complete in merito.

Di seguito riportiamo le parole di Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, in merito a questo significativo traguardo:

Raggiungere 10 milioni di utenti è la dimostrazione concreta che il nostro principale investimento, quello nella creazione di un rapporto di fiducia con i nostri utenti, sta dando i suoi frutti.

Questo traguardo rappresenta per tutta iliad un forte stimolo ad andare avanti nella direzione tracciata, continuando ad innovarci per poter continuare a tener fede alle nostre promesse e accrescere sempre di più la nostra comunità.

Iliad guarda al futuro con fiducia

Cinque anni dopo il suo debutto in Italia iliad può guardare al futuro con ottimismo, avendo instaurato un solido rapporto di fiducia con la propria utenza e avendo cambiato le dinamiche di un mercato un tempo statico. La sua propensione all’innovazione, unita alla sua attenzione al cliente e alla sua capacità di comprendere le esigenze di connettività in un mondo sempre più digitalizzato, la pongono in una posizione di forza per affrontare le sfide che il futuro le riserva.

Il traguardo raggiunto da iliad è senza dubbio motivo di orgoglio per l’azienda, ma rappresenta anche un monito per il settore delle telecomunicazioni: i consumatori premiano chi li ascolta e risponde alle loro esigenze con trasparenza e innovazione. E se i primi cinque anni di iliad in Italia ci hanno insegnato qualcosa, è che quest’azienda è pronta a fare proprio questo. Buon compleanno, iliad.

Potrebbe interessarti anche: Iliad spegne cinque candeline e lancia la sua offerta più generosa e Benedetto Levi, AD Iliad Italia: “presto arriveranno le nostre eSIM”