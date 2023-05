Sebbene Google abbia lavorato decisamente bene con le ultime serie di smartphone Pixel, nessuno smartphone è perfetto, ogni dispositivo presenta punti deboli e punti forti che spesso dipendono anche dalle abitudini e dalle necessità degli utenti.

Una delle principali critiche mosse nei confronti dei dispositivi di Big G della precedente generazione (ma anche dell’attuale), riguardava il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nei display: questa componente, a differenza di quelle utilizzate su altri smartphone che vantano sensori a ultrasuoni più sicuri e veloci, sui dispositivi Pixel è presente grazie ad un sensore ottico implementato sotto lo schermo, più debole e meno preciso rispetto ad altre soluzioni.

Lo scorso anno grazie all’aggiornamento ad Android 13, Google aveva sensibilmente migliorato l’affidabilità dei sensori deputati al riconoscimento delle impronte digitali sui propri smartphone, ciò nonostante sono ancora diversi gli utenti della community di appassionati che lamentano diverse problematiche, dalla scarsa rapidità al totale non funzionamento. Ora alcuni utenti propongono una soluzione per così dire atipica, che a loro dire potrebbe risolvere i problemi con i sensori in questione sugli smartphone Pixel.

Il vostro naso può risolvere i malfunzionamenti del lettore delle impronte digitali sugli smartphone Pixel, o almeno così dicono

La community di appassionati di tecnologia è vasta e variegata, il punto forte degli utenti è l’unione, nel tentativo di risolvere le problematiche che si presentano prima che le aziende del settore possano proporre una soluzione, o qualora non vi siano riuscite; sono di questo avviso alcuni utenti che ritengono che Google non sia ancora stata in grado di risolvere i problemi dei sensori per il riconoscimento delle impronte digitali sugli smartphone delle serie Pixel 6 e Pixel 7.

Su Reddit sono presenti due discussioni, una che risale a circa un mese fa ed un’altra molto più recente (che richiama la prima), dove una serie di utenti sottolinea l’utilità della soluzione proposta da uno di loro: stufo dei continui problemi di non riconoscimento delle impronte digitali del proprio smartphone Pixel, soprattutto in condizioni in cui le dita sono molto pulite e asciutte, l’utente in questione si è accorto che strofinando il dito sulla parte esterna del naso, raccogliendo in buona sostanza parte dell’olio della pelle, il riconoscimento dell’impronta digitale da parte del sensore dello smartphone avviene senza alcuna difficoltà.

Il metodo proposto è, diciamolo pure, probabilmente il rimedio più strano mai sentito in ambito tecnologico, ma diversi utenti sembrano entusiasti della procedura proposta che, a loro dire, sembra magicamente aver risolto tutti i loro problemi; ora, Reddit, come qualsiasi altro luogo sul web, può vantare utenti seri quanto utenti burloni, per ciò non è da escludere che diverse delle testimonianze che paventano un esito positivo della suddetta procedura siano state scritte giusto per divertimento.

Alcuni utenti consigliano, a chi ha le mani troppo asciutte, di utilizzare una crema idratante per ovviare al problema del riconoscimento delle impronte digitali, anche se è bene specificare che possono esserci svariate motivazioni per il mancato riconoscimento dell’impronta registrata da parte del sensore, non solo sui Pixel; ad ogni modo, se nel prossimo futuro doveste vedere sempre più persone per strada strofinarsi il naso prima di sbloccare lo smartphone, ora sapete il perché di questo curioso gesto.

E voi avete problemi con il vostro smartphone Pixel nel riconoscimento delle impronte digitali? Avete intenzione di testare con mano e soprattutto con naso la procedura proposta?

