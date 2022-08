Se siete appassionati e assidui lettori del settore tecnologico, ricorderete sicuramente una delle critiche più in voga al lancio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro; stiamo parlando del sensore per le impronte digitali integrato nel display che, inizialmente, non era considerato dalla community abbastanza preciso né veloce.

Recentemente inoltre, abbiamo portato alla vostra attenzione un problema relativo al sensore per il riconoscimento delle impronte digitali dell’ultimo nato in casa Google, Pixel 6a: lo smartphone in questione, a causa probabilmente di un bug software, in determinate condizioni consentiva lo sblocco con qualsiasi impronta digitale, anche non registrata. Ora con il rilascio di Android 13 per gli smartphone Pixel non solo sono stati corretti diversi problemi, ma sono stati anche introdotti diversi miglioramenti.

Il sensore per le impronte digitali della famiglia Pixel 6 funziona meglio grazie ad Android 13

Con il rilascio della versione stabile di Android 13 sui Pixel, Google ha colto l’occasione per implementare alcuni miglioramenti al sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display, oltre a risolvere alcune problematiche: in primo luogo sono stati introdotti miglioramenti generali alle prestazioni, alla stabilità e all’affidabilità delle impronte digitali. Miglioramenti anche dal punto di vista delle condizioni di illuminazione per lo sblocco con le impronte, nonché perfezionamenti generali per quel che concerne la registrazione delle impronte digitali. In ultimo, sono state migliorate la latenza aptica e la risposta alle impronte digitali durante lo sblocco.

Oltre ai miglioramenti sopra citati, Pixel 6, 6Pro e 6a ricevono anche diverse correzioni di bug con l’aggiornamento:

è stato risolto un bug che causava l’arresto anomalo dell’app, durante lo sblocco con l’impronta, in determinate circostanze

è stato risolto un problema che impediva lo sblocco tramite impronte quando la tendina delle notifiche era abbassata

è stato risolto un bug grafico a causa del quale l’icona delle impronte digitali veniva distorta e integrata nell’interfaccia utente dello schermo

è stato risolto il problema che causava la persistenza dell’icona delle impronte sullo schermo in determinate occasioni

è stato risolto un bug che causava l’arresto del funzionamento del sensore in alcune circostanze

Insomma Big G sembra sempre più intenzionato ad introdurre miglioramenti e a risolvere vari problemi di funzionamento sui propri prodotti, cosa sicuramente positiva e che farà felici gli utenti possessori dei dispositivi in questione.

